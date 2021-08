Alibaba incumple estimaciones de ingresos al ralentizarse el crecimiento del comercio electrónico

3 ago (Reuters) - La empresa china Alibaba Group Holding Ltd incumplió el martes las estimaciones de los analistas sobre los ingresos del primer trimestre, ya que su negocio de comercio electrónico se vio afectado por la creciente competencia de actores más pequeños como JD.Com Inc y Pinduoduo Inc .

Los resultados de Alibaba hacen eco de los del gigante del comercio electrónico Amazon.com Inc en Estados Unidos, ya que la flexibilización de las restricciones relacionadas con la pandemia ha llevado a que más consumidores visiten las tiendas físicas en lugar de hacer pedidos en línea.

Los ingresos estructurales de comercio de Alibaba aumentaron alrededor de un 35%, hasta 180.240 millones de yuanes en el trimestre, frente a las estimaciones de 184.230 millones de yuanes. En el cuarto trimestre, los ingresos de la unidad aumentaron más del 70%.

En general, los ingresos aumentaron alrededor del 34%, hasta 205.740 millones de yuanes (31.830 millones de dólares) en el primer trimestre finalizado el 30 de junio, por debajo de las estimaciones de 209.390 millones de yuanes, según los datos de IBES de Refinitiv.

La ganancia atribuible a los accionistas ascendió a 45.140 millones de yuanes, frente a los 47.590 millones del año anterior.

Sobre una base ajustada, la empresa ganó 16,60 yuanes por acción, por encima de las estimaciones de 14,43 yuanes. Ant Group, la filial de tecnología financiera de Alibaba Group, registró un beneficio de unos 13.480 millones de yuanes en el trimestre finalizado en marzo, según la presentación del gigante chino del comercio electrónico.

Alibaba, que posee aproximadamente un tercio de Ant, obtuvo una ganancia de 4.490 millones de yuanes en el trimestre finalizado el 30 de junio gracias a sus inversiones en el conglomerado financiero.

Los resultados se producen en medio de las duras medidas de los reguladores de la industria china, de las que Alibaba es uno de los principales objetivos. A finales del año pasado, los reguladores detuvieron una planeada oferta pública inicial de 37.000 millones de dólares de Ant Group en Shanghái y posteriormente pidieron una reestructuración de la unidad financiera. (Reporte de Nivedita Balu en Bengaluru; editado en español por Gabriela Donoso)

Reuters