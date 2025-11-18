Alibaba presenta una importante actualización de la IA para el consumidor con el nuevo chatbot Qwen

Por Liam Mo y Eduardo Baptista

PEKÍN, 18 nov (Reuters) - La empresa china Alibaba lanzó una importante actualización de su chatbot de inteligencia artificial, lo que supone un fuerte impulso en el mercado de la IA de consumo, en el que se ha quedado rezagada frente a sus rivales.

La nueva aplicación gratuita, basada en la versión más avanzada de su modelo de gran lenguaje Qwen, está disponible en China como aplicación móvil y sitio web, y más adelante se lanzará una versión internacional, informó la empresa en un comunicado el lunes.

"Con un solo comando, puede generar un informe de investigación completo y producir automáticamente una presentación de PowerPoint de varias diapositivas en cuestión de segundos", dijo Alibaba.

Qwen App ha entrado en pruebas beta públicas y se anuncia como "el mejor asistente personal de IA con el modelo más potente", dijo la compañía en otro comunicado.

CAMBIO ESTRATÉGICO PARA ALIBABA

El movimiento representa un cambio estratégico para Alibaba, que no ha invertido recursos significativos en desarrollar su aplicación de consumo al estilo de ChatGPT y en su lugar se ha centrado principalmente en clientes empresariales como parte de su oferta de servicios en la nube.

También se produce en medio de una brutal guerra de precios en el sector de la IA nacional de China desencadenada por DeepSeek, que ha dado prioridad a la computación y el desarrollo de aplicaciones de IA de bajo costo, obligando a sus competidores a seguir su ejemplo.

Alibaba ha tenido algunas aplicaciones de IA orientadas al consumidor, incluida Tongyi -que fue renombrada Qwen-, así como servicios de asistente de IA integrados en su navegador Quark.

Pero esta es la primera vez que Alibaba hace una apuesta tan seria por el mercado de consumo.

A pesar de ser una de las primeras empresas chinas en lanzar al público una aplicación de asistente de IA para consumidores a finales de 2023, Tongyi no ha logrado una adopción generalizada.

La aplicación tenía 6,96 millones de usuarios activos mensuales en septiembre, según el rastreador de productos de IA Aicpb.com. Doubao, de ByteDance, líder del mercado, contaba con 150 millones de usuarios activos mensuales, mientras que DeepSeek tenía 73,4 millones y Tencent le seguía con 64,2 millones.

(Reporte de Liam Mo y Eduardo Baptista; Editado en Español por Ricardo Figueroa)