“Alien: Romulus” se estrena en el primer lugar de las taquillas

“Alien: Romulus”, la más reciente entrega de la franquicia de 45 años de antigüedad, se estrenó en el primer lugar de la taquilla norteamericana. La producción de 20th Century Studios recaudó aproximadamente 41,5 millones de dólares en su primer fin de semana, en el que se proyectó en 3.885 salas de Estados Unidos y Canadá.

Incluyendo 66,7 millones de dólares en exhibiciones internacionales en 49 mercados, “Alien: Romulus” recaudó 108,2 millones de dólares en su debut mundial. The Walt Disney Co., propietaria de 20th Century Studios, se llevó los dos primeros puestos de las listas, con “Deadpool & Wolverine” de Marvel, ahora en su cuarto fin de semana, ocupando el segundo lugar con 29 millones de dólares. La compañía ha sido responsable de un 42% de la recaudación de taquilla en el verano, incluidos los éxitos “Inside Out 2” y “Kingdom of the Planet of the Apes”.

Agosto puede ser un mes lento para la industria cinematográfica. Pero si bien 2024 ha estado rezagado en términos generales para la industria cinematográfica, una serie de éxitos recientes, como “Deadpool & Wolverine” e “It Ends With Us”, ayudaron a generar un impulso que colocó a este fin de semana más de un 30% por delante del mismo fin de semana del año pasado. También es un aumento de más del 10% respecto de agosto de 2019.

“El verano comenzó bastante sombrío, pero está terminando muy fuerte”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore. “Pensábamos que íbamos a atravesar agosto sin problemas, pero ahora estamos avanzando hacia un número general de verano mucho mejor de lo que esperábamos para la taquilla”.

A continuación, la venta estimada de boletos de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Alien: Romulus”, 41,5 millones de dólares.

2. “Deadpool & Wolverine”, 29 millones de dólares.

3. “It Ends With Us”, 24 millones de dólares.

4. “Twisters”, 9,8 millones de dólares.

5. “Coraline”, 8,6 millones de dólares.

6. “Mi villano favorito 4”, 6 millones de dólares.

7. “Trap”, 3,4 millones de dólares.

8. “Intensa-Mente 2”, 3,2 millones de dólares.

9. “Borderlands”, 2,4 millones de dólares.

10. “Stree 2”, 2,2 millones de dólares.

AP