Align anuncia liderazgo adicional para el Reino Unido y EMEA a fin de sostener el crecimiento constante

Londres--(business wire)--may. 18, 2022--

Align, el principal proveedor mundial de soluciones de infraestructura tecnológica celebra un gran crecimiento logrado en los mercados del Reino Unido y EMEA con cambios en el equipo directivo a fin de brindar sostén ante la demanda cada vez mayor. Los nombramientos de Giulia Marcolina como directora gerente y Mike Konold como director de Soluciones AV de las sedes en el Reino Unido de Align, permitirán que el equipo provea tecnología colaborativa innovadora y soluciones audiovisuales de vanguardia.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220518005837/es/

Giulia Marcolina, a 15 year veteran with Align, is named Managing Director of Align's UK-based headquarters. (Photo: Business Wire)

Giulia aporta m√°s de 25 a√Īos de experiencia en TI, ya que anteriormente se desempe√Ī√≥ como directora de Programa de Align y creaba proyectos de consolidaci√≥n y reubicaci√≥n de oficinas corporativas para clientes como Blackrock, Total Gas and Power y UBS. En su nuevo cargo, dirigir√° el equipo de gerentes de proyectos de Align a fin de desarrollar relaciones comerciales duraderas de la compa√Ī√≠a y proveer programas tecnol√≥gicos complejos incluidos dise√Īo y construcci√≥n de oficinas, infraestructura de cable y soluciones de seguridad y AV.

‚ÄúEl bagaje de conocimientos y experiencia de Giulia en todo el espectro de tecnolog√≠as sobre el lugar de trabajo junto con su estilo de liderazgo colaborativo ser√°n cruciales para que Align cumpla con sus objetivos estrat√©gicos‚ÄĚ, se√Īal√≥ Jim Dooling, director ejecutivo y presidente Align. ‚ÄúCon su experiencia y especial atenci√≥n a los detalles, ser√° fundamental para generar ganancias, aumentar nuestra presencia en toda la regi√≥n de EMEA, fortalecer nuestro equipo y mejorar la experiencia general del cliente‚ÄĚ.

‚ÄúMe complace tener la posibilidad de dirigir un s√≥lido equipo de especialistas en la industria para avanzar con nuestra visi√≥n estrat√©gica‚ÄĚ, manifest√≥ Giulia. ‚ÄúEspero sacar provecho de mi experiencia para hacer crecer a nuestro equipo, fortalecer a nuestros profesionales a fin de brindar soluciones de TI innovadoras en todo el Reino Unido y EMEA, y promover nuestra misi√≥n como proveedor de soluciones tecnol√≥gicas l√≠der‚ÄĚ.

Align tambi√©n ha incorporado a Mike Konold, veterano de 25 a√Īos en el mundo audiovisual, de telefon√≠a y redes. Como director de Soluciones AV de Align, trabajar√° con clientes para dise√Īar e integrar soluciones AV din√°micas y de vanguardia para mejorar la colaboraci√≥n y el compromiso de los empleados. Antes de sumarse al equipo londinense, se desempe√Ī√≥ como director de Plataformas de Colaboraci√≥n en Schroders.

‚ÄúMike goza de una vasta trayectoria exitosa de trabajo con entornos AV y versiones nuevas‚ÄĚ, se√Īal√≥ Giulia. ‚ÄúEn su nuevo rol como director de Soluciones AV, ser√° crucial para ampliar nuestra cartera de servicios profesionales‚ÄĚ.

‚ÄúEl equipo de Align cuenta con un rico historial de posicionar y apoyar a los clientes para lograr el crecimiento futuro y la innovaci√≥n tecnol√≥gica, y me complace formar parte de √©l", dijo Mike. ‚ÄúAl venir del lado del cliente, aporto una perspectiva √ļnica para el equipo y espero construir y fortalecer v√≠nculos con los clientes actuales y futuros de Align‚ÄĚ.

Acerca de Align

Align es el principal proveedor mundial de soluciones de infraestructura tecnol√≥gica. Durante m√°s de 35 a√Īos, las empresas l√≠deres de todo el mundo han confiado en Align para que las ayude a afrontar los desaf√≠os de TI, brind√°ndoles soluciones integrales y seguras para el cambio y el crecimiento empresariales. La sede central de Align est√° en Dallas, Texas, y cuenta con oficinas en la ciudad de Nueva York, Londres, Chicago, San Francisco, Arizona, Nueva Jersey y Virginia. Para obtener m√°s informaci√≥n, visite www.align.com y siga a @AlignITAdvisor.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi√≥n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci√≥n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la √ļnica versi√≥n del texto que tendr√° un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220518005837/es/

CONTACT: Contacto de RR. PP.:

Ashley Holbrook

212-546-6159

aholbrook@align.com

Keyword: europe united states united kingdom north america texas

Industry keyword: data management technology voip audio/video mobile/wireless software networks

SOURCE: Align

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 05/18/2022 02:04 pm/disc: 05/18/2022 02:04 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20220518005837/es