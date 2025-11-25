Alineación ajustada por Guardiola naufraga como local ante Leverkusen en la Champions League

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Pep Guardiola realizó diez cambios en su equipo y el Manchester City pagó el precio el martes.

Una derrota por 2-0 ante el Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones fue la segunda consecutiva sufrida por el City y generó preguntas sobre la decisión del estratega español, de dejar fuera a tantos de jugadores estelares, incluido el máximo goleador Erling Haaland.

El técnico del City pareció reconocer su error, al realizar tres sustituciones en el descanso después de que el Leverkusen se adelantó por 1-0 al final de la primera mitad en el Etihad Stadium. Y para cuando finalmente envió a Haaland al campo, el equipo alemán ya había duplicado su ventaja.

El español Alejandro Grimaldo puso al Leverkusen al frente después de 23 minutos y Patrik Schick anotó de cabeza el segundo gol a los 54.

Ni siquiera la entrada de Haaland pudo cambiar el rumbo del partido a favor del City, que suma cinco derrotas en todas las competiciones esta temporada.

Guardiola hizo cambios drásticos en su alineación tras la derrota ante el Newcastle en la Liga Premier inglesa el fin de semana. Pero su audaz selección de plantel resultó contraproducente.

El City se mostró desarticulado tras tantos cambios y careció de amenaza en el ataque.

Fue aproximadamente en esta etapa de la campaña pasada cuando el City se sumergió en una racha de derrotas que finalmente terminó con cualquier posibilidad de defender el título y lo dejó luchando por llegar a la fase clasificatoria para la Liga de Campeones.

Esta fue apenas su primera derrota en la Liga de Campeones en esta temporada, pero el conjunto inglés podría caer en la tabla dependiendo de los resultados de este miércoles.

___

James Robson está en https://x.com/jamesalanrobson

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes