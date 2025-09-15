Alison Dos Santos se pasea a semifinales de 400 m vallas del Mundial

Un paseo, casi literalmente: el brasileño Alison Dos Santos se clasificó sin ninguna complicación para las semifinales de los 400 metros vallas del Mundial, este lunes en Tokio.

El vallista paulista de 25 años fue segundo de su serie de primera ronda, con un tiempo de 48 segundos y 48 centésimas, pero únicamente porque su ventaja era tan superior ya antes de la última recta que el último tramo lo hizo casi trotando, levantando el pie del acelerador, consciente de que la misión de estar entre los cuatro primeros estaba cumplida.

Alison Dos Santos se reencontró así con el estadio Nacional de Tokio, donde hace cuatro años se colgó el bronce olímpico, en una final apoteósica que ganó el noruego Karsten Warholm con un récord mundial que sigue en pie (45.94).

Warholm, defensor del título mundial, también se clasificó sin dificultades, siendo tercero de su serie con 48.56 y sin forzar, al igual que el campeón olímpico estadounidense Rai Benjamin, que se impuso en la suya en 48.15.

El trío estelar de los 400 metros vallas masculinos sigue por lo tanto adelante y el miércoles buscarán el pase a la gran final del viernes, uno de los previsibles platos fuertes de Tokio 2025.

Alison Dos Santos tiene una medalla mundial en su palmarés y es de oro, la conseguida en esta prueba en la edición de Eugene 2022.

También estarán en semifinales los brasileños Matheus Lima, que ganó brillantemente su serie (48.15), y Francisco Dos Reis Viana (48.69), que fue tercero en la suya.

El costarricense Gerald Drummond también superó la primera ronda, en su caso de manera más angustiosa, siendo cuarto en su serie con 48.81.

