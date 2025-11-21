Alisson regresa con Liverpool, pero Wirtz y Bradley quedan fuera

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — El portero del Liverpool, Alisson Becker, está listo para comenzar contra el Nottingham Forest el sábado después de perderse los últimos ocho partidos debido a una lesión en el tendón de la corva.

Florian Wirtz y Conor Bradley, sin embargo, no estarán disponibles, dijo el entrenador Arne Slot el viernes, citando "problemas musculares" de su reciente participación internacional.

"Así que eso está lejos de ser ideal", afirmó Slot.

Alisson no ha jugado desde que se lesionó el tendón de la corva durante la segunda mitad de un partido de la Liga de Campeones en Galatasaray el 30 de septiembre.

"Alisson entrenó la semana pasada y esta semana, por lo que podrá jugar mañana si las cosas vuelven a salir bien hoy", comentó Slot.

Giorgi Mamardashvili ha ocupado el lugar del internacional brasileño, quien ha tenido períodos de lesión en cada una de las últimas dos temporadas. La temporada pasada, estuvo fuera por más de dos meses, desde principios de octubre hasta mediados de diciembre, debido a un problema en el tendón de la corva.

Bradley, un lateral derecho de Irlanda del Norte, probablemente estará fuera de juego durante tres semanas. Wirtz, el costoso mediocampista alemán, podría regresar para el partido del miércoles contra el PSV Eindhoven en la Liga de Campeones.

Slot agregó que el lateral derecho Jeremie Frimpong probablemente no estará disponible durante las próximas dos semanas.

"Va a ser interesante a quién de todos ustedes quieren ver como lateral derecho", dijo Slot a los periodistas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes