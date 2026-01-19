Alivio momentáneo en la zona de incendios en Chile

Las últimas horas en las dos regiones del sur de Chile afectadas por gigantescos incendios forestales que han causado 19 muertes fueron mejor de "lo proyectado", dijo este lunes el presidente Gabriel Boric.

El sábado, con altas temperaturas y fuertes vientos en el verano austral, estallaron incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 km al sur de Santiago.

"La noche de hoy en la zona de los incendios fue mejor de lo proyectado", dijo el presidente Boric, en un mensaje en su cuenta de X.

Sin embargo, el mandatario advirtió que "las condiciones climáticas no son buenas, por lo que es posible que se reactiven focos" durante este lunes.

En ambas regiones, se espera para esta jornada temperaturas que bordearán los 30 grados Celsius.

Al hacer un último reporte oficial, el ministro de Interior, Álvaro Elizalde, dijo que "hasta la fecha se mantiene la información al respecto de 19 personas fallecidas".

Los incendios se concentraban en las localidades de Penco y Lirquén, en Concepción.

Allí el fuego avanzó rápidamente y provocó la muerte de la mayoría de las víctimas.

"A las dos y media de la madrugada, el fuego estaba descontrolado. Había un remolino que se comió las casas de la población de abajo", contó a la AFP Matías Cid, un estudiante de 25 años de Villa Italia, en Penco.

Este lunes, bomberos mantenían el combate de 14 focos en ambas regiones.

"Los incendios más importantes no están controlados", dijo la directora del Servicio nacional de prevención y respuesta ante desastres (Senapred), Alicia Cebrián.

Las dos regiones fueron decretadas bajo estado de catástrofe, lo que implica que las Fuerzas Armadas tomaron el control de ellas.

En las localidades más afectadas de Biobío, se impuso toque de queda nocturno.

Este lunes, el presidente Boric, que viajó el domingo a Concepción, tenía previsto reunirse con el mandatario electo José Antonio Kast, quien asume el próximo 11 de marzo.

En los últimos años, los incendios forestales han afectado con fuerza a Chile, en especial en la zona centro-sur.

El 2 de febrero de 2024, varios focos se desataron simultáneamente en los alrededores de la ciudad de Viña del Mar, 110 km al noroeste de Santiago, con un saldo de 138 muertes, según la fiscalía.