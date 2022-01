Alkorta: "Tenemos el potencial y hoy lo hemos demostrado ante uno de los mejores equipos de Europa"

El director deportivo del Athletic Club, Rafa Alkorta, destacó la capacidad competitiva del conjunto vasco tras clasificarse para la final de la Supercopa de España al derrotar al Atlético de Madrid (1-2) y destacó que lo han demostrado "ante uno de los mejores equipos de Europa".

"El equipo viene haciendo buenos partidos, hemos tenido una Liga hasta el momento en la que nos ha costado acertar. Tenemos el potencial y hoy lo hemos demostrado ante uno de los mejores equipos de Europa. Nos hemos alegrado muchísimo por el gol de Yeray, ha sido una alegría por él y por todo el equipo", analizó Alkorta en declaraciones a Movistar.

"¿Nico Williams? Ya es presente de este club, es un jugador capaz de mejorar mucho más y tiene lo que hay que tener en el fútbol actual. Velocidad, valentía y juventud, tiene todo para seguir dándonos muchas cosas", dijo sobre el autor del 1-2 definitivo.

Preguntado por los posibles penaltis, uno para cada equipo, Alkorta no quiso valorar las decisiones arbitrales. "Me ha pillado lejos y no he visto la repetición. Ahora ya tenemos que pensar en el domingo, es la cuarta final de este equipo. El Athletic ha superado siete semifinales consecutivas ganando a equipos muy importantes", recordó.

"Este equipo compite muy bien, cada vez tiene más claro el fútbol de Marcelino y los jugadores confían en sí mismos. Esto nos servirá para seguir progresando en la Liga. La final será la más bonita y emocionante. Será un partido bonito", finalizó Alkorta sobre el duelo del domingo frente al Real Madrid.