All Blacks despiden el Rugby Championship con triunfo ante Australia

Nueva Zelanda infligió una nueva derrota a Australia, al vencer por 33-13 en Wellington este sábado, en la sexta y última jornada del Rugby Championship.

Dominados al comienzo del partido, los All Blacks tomaron la iniciativa gracias a tres tries de Sevu Reece (16), Will Jordan (22) y Caleb Clarke (40+1) para llegar con ventaja de 19-13 al descanso.

En la segunda parte, otros dos tries de Tanati Williams (55) y de nuevo Clarke (65) permitieron a los hombres de Scott Robertson acabar el torneo con buen sabor de boca, pese a no aspirar al título.

Los Wallabies, por su parte, registraron una quinta derrota, por una sola victoria, la lograda frente a Argentina (20-19).

Precisamente, Sudáfrica y Argentina se jugarán el título este sábado (15H00 GMT) en la ciudad de Mbombela.

Los Springboks tienen suficiente con un empate e incluso una derrota por menos de siete puntos para conquistar el trofeo, mientras que Los Pumas aspiran a su primer campeonato.

AFP