All Blacks resisten al empuje final de Australia y ganan 31-28 en Rugby Championship

Nueva Zelanda derrotó por 31-28 a Australia este sábado en Sídney en el partido correspondiente a la quinta jornada del Rugby Championship, ocupando la segunda plaza en la clasificación a la espera del Argentina-Sudáfrica que se jugará después.

Los All Blacks tuvieron un inicio avasallador, con cuatro tries en los primeros 25 minutos del partido, anotados por Will Jordan (2), Rieko Ioane (9), Caleb Daniel Clarke (15) y Ardie Savea (25), y otros tres que fueron anulados por el video tras ser acordados en un primer momento por el árbitro.

En un encuentro entre dos equipos debilitados (los All Blacks sumaban tres derrotas en cuatro partidos y Australia cuatro), los Wallabies demostraron que su situación es aún más delicada que la des sus vecinos.

Los locales se mantuvieron en el partido gracias a los tries de Fraser McReight (18) y Matthew Faessler (36) para colocar el marcador en 28-14 en la pausa.

En el tramo final del encuentro, los Wallabies tiraron de orgullo y con los tries de Oikoumene Paisami (65) y Tom Wright (79) cerca estuvieron de dar la vuelta al marcador.

Sudáfrica, con 18 puntos, puede proclamarse campeón del Rugby Championship si vence a Argentina en Santiago del Estero (21H00 GMT).

El torneo que enfrenta a las potencias del hemisferio sur acabará el próximo fin de semana con la visita de los Wallabies a Nueva Zelanda y de los Pumas argentinos a Sudáfrica, vigente campeona del mundo.

- Resultados de la 5ª jornada del Rugby Championship:

Australia - Nueva Zelanda 28 - 31

(21H00 GMT) Argentina - Sudáfrica

Clasificación: Pts J G E P Pf Pc Dif B

1. Sudáfrica 18 4 4 0 0 112 58 54 2

2. Nueva Zelanda 11 5 2 0 3 142 125 17 3

3. Argentina 10 4 2 0 2 134 119 15 2

4. Australia 5 5 1 0 4 94 180 -86 1

