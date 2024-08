All Blacks van por otra corona y Argentina estrena DT en el Rugby Championship

La selección de rugby de Nueva Zelanda, los All Blacks, parte nuevamente como candidata a consagrarse campeona del Championship del que serán anfitriones desde el sábado, con un debut frente a Argentina que estrena conductor, mientras Australia recibirá a Sudáfrica.

Campeón en nueve de las once realizaciones del torneo sucesor del Tres Naciones desde 2012, los All Blacks regresan a la acción en pos del cuarto título en fila con dos encuentros frente a los Pumas, con una formación que incluye varias figuras de renombre, entre ellos el capitán Ardie Savea, TJ Perenara y Will Jordan.

"Hemos elegido un equipo para ganar los partidos clave y para rendir el sábado. Sabemos que Argentina aportará mucho en el aspecto físico y pasión al encuentro y estaremos listos para ese desafío", destacó el head-coach Scott Robertson.

Del lado visitante, Felipe Contepomi comenzará su primer torneo como entrenador de los Pumas tras la salida del australiano Michael Cheika, que llevó a los albicelestes al cuarto puesto en el Mundial de Francia 2023.

Con pasado como apertura y centro de los Pumas, Contepomi empezó su gestión con tres amistosos, incluidos un triunfo y una derrota contra Francia, y un holgado éxito sobre Uruguay, a modo de preparación para su primer gran torneo al frente de la selección argentina.

Del lado visitante, Contepomi dispuso el ingreso del experimentado Agustín Creevy, de 39 años y casi dos décadas como jugador de los Pumas, en lugar del lesionado capitán Julián Montoya, mientras que Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras conformarán la pareja de medios.

"Sabemos lo que son ellos, son de los mejores equipos del mundo, proponen un juego muy intenso, de mucho contacto físico y buscan someterte ahí. Va a ser una linda batalla, pero tendremos 80 minutos para competirles de igual a igual", destacó Matías Orlando.

- Los Springboks ante los renovados australianos -

Mientras neozelandeses y argentinos se enfrentan en Wellington, el otro cotejo de la jornada será entre Australia y Sudáfrica, que se cruzarán en Brisbane.

Los Springboks, campeones del Rugby Championship por única vez en 2019, confirmaron su participación con buena parte de sus figuras, entre ellos Eben Etzebeth, Siya Kolisi, Cheslin Kolbe, mientras que Handre Pollard será suplente.

De su lado, los Wallabies australianos, que solo alzaron el título del Championship en 2015, mantendrán como capitán a Allan Alaalatoa, mientras que Marika Koroibete fue excluido y también faltará el pilar Taniela Tupou, al margen por un problema familiar.

Joe Schmidt, el head-coach de Australia, emprendió una renovación dentro de un plantel en el que cinco de los titulares elegidos tienen menos de 20 'caps', y desde su ingreso como entrenador los Wallabies están invictos, con dos victorias sobre Gales y otro éxito frente a Georgia.

El Rugby Championship estrenará también una variante reglamentaria con el debut de la tarjeta roja de 20 minutos, por la cual un expulsado podrá ser reemplazado por otro jugador una vez que se cumpla ese lapso, con lo cual se busca que una expulsión no altere en exceso el desarrollo de un partido.

Str/sa/cl

AFP