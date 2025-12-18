Allanan el domicilio de la ministra de Cultura francesa en caso de corrupción

La policía allanó este jueves el domicilio de la ministra de Cultura, Rachida Dati, en el marco de una investigación por corrupción cuando era eurodiputada, indicó a AFP una fuente próxima al caso.

La justicia sospecha que Dati, candidata conservadora a la elección en marzo a la alcaldía de París, percibió 299.000 euros (US$350.000) del gigante energético GDF Suez, sin declarar su procedencia al Parlamento Europeo.

No es el primer caso abierto contra la ministra de 60 años, a quien un tribunal de París debe juzgar en septiembre por corrupción y tráfico de influencias en un caso sobre el exjefe de Renault-Nissan, Carlos Ghosn.

En la investigación en curso, los agentes allanaron también la alcaldía del rico distrito VII de París, que Dati dirige, y el ministerio de Cultura, indicó en un comunicado la Fiscalía Nacional Financiera (PNF).

Según una investigación de la televisión pública France 2, los fondos de GDF Suez pasaron por el despacho de abogados STC Partners antes de ser transferidos a las cuentas de Dati en 2010 y 2011.

El origen de estos ingresos no se habría declarado al Parlamento Europeo, como se requiere para evitar conflictos de intereses, apunta este reportaje de investigación del programa Complément d'enquête difundido en junio.

Contactado por AFP, el entorno de la eurodiputada entre 2009 y 2019 no quiso hacer comentarios.

En junio, Dati calificó las acusaciones de "difamatorias" y aseguró que la justicia ya había "examinado" los documentos mencionados en el marco de las investigaciones sobre el caso Ghosn.

"Todo eso está declarado, está muy claro", agregó en la radio Europe 1 la funcionaria francesa, que niega haber sido remunerada por GDF Suez.

Sin embargo, Complément d'enquête afirmaba que la justicia no había incautado ni examinado los documentos contables de STC Partners.

En septiembre, la justicia anunció otra investigación contra Dati por no incluir unas joyas en la declaración de patrimonio que los ministros deben hacer al asumir el cargo.