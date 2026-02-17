Allegada de Macron releva a exministro francés vinculado a Epstein en Instituto del Mundo Árabe

Anne-Claire Legendre, una diplomática cercana al presidente francés Emmanuel Macron, ha sido elegida este martes a la cabeza del Instituto del Mundo Árabe (IMA) para reemplazar a Jack Lang, quien se vio obligado a dimitir por sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Legendre es actualmente consejera de África del Norte y Oriente Medio en la célula diplomática del palacio presidencial del Elíseo, después de haber sido portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores francés.

El nombramiento de esta experta en el Magreb y Oriente Medio, que habla árabe, fue avalado este martes por la mañana por un consejo de administración del IMA por unanimidad.

Este organismo también tomó formalmente acta de la dimisión de Lang, anunciada el 7 de febrero después de que salieran a la luz sus correos con Epstein, fallecido en prisión en Estados Unidos en 2019.

La asesora de Macron de 46 años reformará el Instituto del Mundo Árabe de París, un museo, biblioteca y centro de idiomas surgido de la asociación en 1980 con 22 países árabes y inaugurado en 1987 por el presidente francés François Mitterrand.

El gobierno quiere que "la nueva presidencia estudie todas las modalidades de acción que permitan hacer brillar el IMA más allá de sus muros y reafirmar su papel al servicio de nuestra diplomacia cultural y de un diálogo renovado con las sociedades árabes contemporáneas", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores Jean-Noël Barrot en un comunicado antes de la elección.

Según el ministro, el IMA deberá modernizarse, ser "más eficaz" y volver a "una trayectoria financiera sostenible".

El Estado propondrá modificar los estatutos para fijar en 64 años la edad límite del presidente al momento de su designación, limitar el número de mandatos sucesivos, crear un comité encargado de la deontología y las remuneraciones y prevenir los conflictos de intereses.

Jack Lang, ex ministro francés de Cultura y figura histórica del Partido Socialista francés, tiene 86 años y llevaba al frente del IMA desde 2013. Sus oficinas fueron allanadas este mismo lunes, según anunció la fiscalía financiera.

La justicia francesa abrió una investigación preliminar contra él y su hija, Caroline Lang, por "blanqueo de capitales procedentes de fraude fiscal agravado" debido a sus presuntos vínculos financieros con Epstein.

Medios franceses detallaron que Jack Lang habría solicitado repetidamente fondos o favores a Epstein.

Lang niega cualquier irregularidad, y niega tener conocimiento de los crímenes de Epstein.

Caroline Lang, productora de cine, tuvo a su vez que dimitir como presidenta del Sindicato de Producción Independiente.