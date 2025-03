Allen tiene ya resulta su vida personal y financiera, ahora su atención está en el Super Bowl

ORCHARD PARK, Nueva York, EE.UU. (AP) — Tan bendecido como se considera Josh Allen tras un año en el que fue votado MVP de la NFL, se comprometió con una actriz de Hollywood y se convirtió en uno de los jugadores mejor pagados de la liga, el quarterback de los Bills de Buffalo aún tiene algo pendiente.

Ganar un Super Bowl.

“Cualquiera con quien me encuentro, amigo o no amigo, siempre es una felicitación por haber tenido un gran año”, dijo Allen a los reporteros el miércoles. “Y cuando miras hacia atrás, lo único que falta es terminar nuestra temporada con una victoria”.

Aunque su atención está en el futuro, Allen se tomó un momento para apreciar el presente, tres días después de acordar una extensión de contrato de seis años y 330 millones de dólares, con un récord de la NFL de 250 millones de dólares garantizados.

“Es una sensación bastante surrealista. Y el yo de ocho años, obviamente, estaría tan emocionado como el yo de 28”, dijo Allen a través de una videollamada.

“Solo creo que soy afortunado. A veces es un poco abrumador, o no puedes encontrar las palabras adecuadas para describirlo”, agregó. “Soy un tipo bastante afortunado”.

Resiliente también. Allen reflexionó sobre los obstáculos que ha superado: desde comenzar su carrera en el Reedley Community College en California Central, hasta transferirse a Wyoming, donde fue criticado por ser inexperto e impreciso. Allen aún es considerado sobrevalorado por algunos.

Aunque lo más cerca que ha llevado a los Bills a un puesto en el Super Bowl son dos derrotas en el juego de campeonato de la AFC ante Kansas City en 2020 y esta última temporada, Allen tiene un vínculo con su comunidad adoptiva y su equipo que es indiscutible.

Ha establecido casi todos los récords de franquicia de pases y anotaciones en una sola temporada para su posición para llevar a Buffalo a cinco títulos consecutivos de la AFC Este.

Y viene de una temporada considerada como la más memorable dentro y fuera del campo.

Allen se convirtió en el tercer jugador de los Bills en ganar el MVP, siendo reconocido por lograr esencialmente más con menos después de que Buffalo intercambiara a su principal amenaza, Stefon Diggs, a Houston y perdiera al receptor número dos, Gabe Davis, en la agencia libre. Tuvo 41 touchdowns, incluyendo uno de recepción, con un mínimo de carrera de seis intercepciones en una temporada de 13 victorias.

Fuera del campo, se comprometió con Hailee Steinfeld en noviembre.

Ahora Allen tiene un nuevo contrato que lo tendrá con el equipo hasta el 2030, un acuerdo que negoció con la intención de ayudar al equipo. Por impresionantes que sean los números, Allen se aseguró de que el contrato beneficiara a los Bills al liberar el espacio necesario en el tope salarial para retener y agregar talento.

Los beneficios fueron evidentes en los días previos a la agencia libre el miércoles. Los Bills mejoraron su línea defensiva al firmar al pasador Joey Bosa y al tackle Larry Ogunjobi con contratos de un año y adquirieron al receptor Joshua Palmer.

“Es raro decir esto, pero ¿qué va a hacer cinco millones de dólares más por mi vida que no pueda hacer ya ahora mismo? No me parece tan loco”, dijo Allen. “Pensé, si tiene algún impacto en el tope, busquemos una manera de no hacerlo”.

Aunque el contrato de Allen lo coloca empatado en el segundo lugar entre los jugadores de la NFL al promediar 55 millones de dólares por año, el acuerdo ocupa el 13mo puesto al representar solo el 19,7% del total del tope de su equipo.

Allen está capitalizando por segunda vez, tras el contrato de seis años y 258 millones de dólares que firmó en agosto de 2021. Buffalo es donde Allen siente que es su hogar, y es donde quiere terminar su carrera.

“No quiero jugar en ningún otro lugar”, dijo. “Cuando llegue el momento de colgar los botines, espero que sea en Buffalo”.

