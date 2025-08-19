Allianz intensifica su protocolo especial ante los incendios que afectan a España

MADRID, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -

Allianz ha intensificado su protocolo especial de eventos extraordinarios para apoyar a los clientes afectados por los incendios forestales que están afectando a varias comunidades autónomas (Castilla y León, Galicia, Extremadura, Asturias). En un comunicado señala que mantendrá su vigilancia y el protocolo ante los pronósticos que apuntan a que los fuegos vivos podrían persistir durante los próximos días.

La aseguradora puso en marcha hace dos semanas un seguimiento específico, tras los primeros incendios en diferentes puntos de la geografía. Desde entonces, ha realizado llamadas a clientes residentes tanto en las zonas afectadas como en áreas cercanas para conocer su situación y poner a su disposición los servicios que pudieran necesitar de manera inmediata. Además, la compañía prestará servicios de asesoramiento e información a todos sus clientes a través de un número de teléfono gratuito. En paralelo, ha alertado a la red de peritos para que prioricen los casos relacionados con los incendios y ha intensificado sus sistemas de peritación digital.

La compañía ha articulado, asimismo, otras medidas adicionales como el refuerzo de los equipos de tramitación y de las líneas de atención específicas para este tipo de eventos.