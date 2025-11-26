Allianz recortará hasta 1.800 empleos por avances de la IA, dice una fuente
MÚNICH, 26 de noviembre (Reuters) - El grupo asegurador alemán Allianz planea recortar hasta 1.800 puestos de trabajo en su división de seguros de viaje, principalmente en los centros de llamadas, a medida que la inteligencia artificial sustituye cada vez más a los procesos manuales, dijo el miércoles a Reuters una fuente familiarizada con los planes.
Entre 1.500 y 1.800 puestos de trabajo se eliminarán en Allianz Partners en los próximos 12 a 18 meses, dijo la fuente.
Allianz Partners emplea a 22.600 personas, de las que unas 14.000 atienden consultas y reclamaciones de clientes por teléfono.
(Reporte de Alexander Huebner, Escrito por Miranda Murray, Editado en Español por Ricardo Figueroa)
