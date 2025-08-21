AllianzGI nombra director de productos a Bjoern Jesch, ex DWS, para reforzar la dirección de la firma

MADRID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

Allianz Global Investors (GI) ha incorporado a Bjoern Jesch, proveniente de la gestora DWS, como director de productos y marketing, movimiento que, según ha trasladado la compañía en un comunicado este jueves, "refuerza su dirección".

En concreto, Bjoern, en su nuevo cargo, dirigirá el departamento de soluciones de productos y marketing, ostentando la responsabilidad ejecutiva de garantizar que la oferta de productos y el posicionamiento estratégico de la gestora responden "eficazmente a las necesidades de los clientes".

Con sede en Fráncfort (Alemania), Bjoern se unirá a la compañía el próximo 1 de septiembre, pasando a formar parte del comité ejecutivo de AllianzGI y reportando al consejero delegado de Allianz Global Investors, Tobias Pross.

MÁS DE TRES DÉCADAS DE EXPERIENCIA

Tal y como ha detallado la firma, Bjoern aporta "más de tres décadas de experiencia en diversos sectores de la industria a AllianzGI", ya que ha ocupado puestos de alta dirección en gestión de carteras, gestión de productos y soluciones a lo largo de su carrera.

Anteriormente trabajó en DWS Group, controlado por Deutsche Bank, donde su último cargo fue el de director global de inversiones y director ejecutivo de DWS Suiza, siendo previamente director global de soluciones y director de inversiones para Europa, Oriente Medio y África (EMEA) en DWS Group.

Antes de su etapa en DWS, Bjoern fue director global de soluciones y productos de inversión en Credit Suisse (2018-2020) y director de inversiones y de gestión de carteras en Union Investment (2012-2018).

Al inicio de su carrera, trabajó en Deutsche Bank, primero como adjunto y luego como director de soluciones de inversión globales en Alemania, así como director de inversiones y director de gestión de carteras.

TRAYECTORIA EN INNOVACIÓN

En este contexto, el líder de AllianzGI ha comentado que "el nombramiento de un profesional del calibre de Bjoern pone de relieve la importancia que otorgan a la nueva función de soluciones de productos y marketing", al tiempo que "reafirma que AllianzGI es el hogar natural de algunos de los mejores talentos del sector de la inversión".

"Gracias a su amplia experiencia en inversiones, su profundo conocimiento de las necesidades en constante evolución de los clientes y a su trayectoria en innovación, esperamos con entusiasmo la incorporación de Bjoern al equipo directivo, confiando en que desempeñará un papel clave en el crecimiento estratégico de la firma", ha concluido Pross.

De su lado, Bjoern ha reconocido que está "muy ilusionado por unirse a AllianzGI, una compañía que ya conoce y que comparte su compromiso con el rendimiento y su pasión por el enfoque al cliente".

“Trabajando en estrecha colaboración con mis nuevos compañeros de inversiones y distribución, así como con los expertos que forman parte del equipo de productos y marketing, estoy convencido de que juntos construiremos una función de alto rendimiento que impulsará el crecimiento de AllianzGI y atenderá de manera óptima las necesidades de nuestros clientes”, ha zanjado el nuevo directivo.