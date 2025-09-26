Almandoz afirma que el Festival es "un escaparate de primera" para una serie en euskera como 'Zeru ahoak'

SAN SEBASTIÁN, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

El cineasta Koldo Almandoz ha asegurado que el Festival de San Sebastián es un "escaparate de primera" para una serie en euskera como 'Zeru ahoak', que se proyecta en la Sección Oficial fuera de concurso en la 73 edición del certamen donostiarra. Además, ha destacado que poder ver esta producción en pantalla grande es también un "reconocimiento al trabajo de todo el equipo".

Protagonizada por Nagore Aranburu, la serie retoma el personaje de Nerea García, de la serie 'Hondar ahoak', que está pasando una mala racha. Han transcurrido cuatro años desde que fuera expulsada de la Ertzaintza y vive aislada, recluida en su casa de Bilbao. La aparición del cadáver de una mujer, asesinada en algún tipo de ritual, lleva a su antiguo jefe a pedirle ayuda con la investigación, pero lo que Nerea no sospecha es que los fantasmas del pasado y del presente le obligarán a "descender a las cloacas de la ciudad".

En rueda de prensa, Almandoz y la productora Marian Fernández han recordado que la primera parte, 'Hondar ahoak', fue una serie "pandémica" que supuso "casi un milagro", ya que se pudo hacer realidad "saliendo de aquella situación tan anómala". Casi cinco años después, 'Zeru ahoak' se ha podido hacer "en condiciones bastante mejores" y con una producción "mucho más cercana a parámetros de industria".

Almandoz ha escrito el guion de la serie junto con el escritor vasco Harkaitz Cano y ha destacado que ha sido una experiencia "bonita y fácil" porque ambos han sido "generosos con las ideas del otro, nadie ha impuesto sus ideas".

En 'Zeru ahoak', la acción se traslada de la localidad vizcaína de Ondarroa a Bilbao. El realizador donostiarra ha explicado que no han querido "hacer la misma serie". "No queríamos una señora Fletcher que va a otro sitio a resolver misterios. El género que me gusta es el que usa el delito para hablar de otras cosas", ha expresado.

Así, ha apuntado que en este caso "era necesario llevar la historia al contexto donde vive Nerea" y mostrar "algo más sucio, más oscuro" trasladando la serie a Bilbao, "la gran ciudad de Euskal Herria, que es más diversa, más cosmopolita, con más núcleo de inmigración. Es donde están los poderes fácticos y donde se mueven las cloacas".

Tras señalar que los personajes que interpretan Nagore Aranburu y Sara Cózar tienen "personalidades fuertes" y son "dos mujeres que van más allá del amor romántico, no dejan todo por amor", Almandoz ha apuntado que en la serie hay momentos que tienen como referencia a Kaurismaki o Lynch, al tiempo que ha destacado que el género "te da oportunidad de entretener, pero también de hablar".

El cineasta vasco se ha felicitado por que las series han "traído trabajo al sector" y han vuelto a "popularizar un arte". "Ahora todo el mundo habla de las series, se ha revitalizado el carácter popular del audiovisual", ha subrayado.

PERSONAJE "QUERIDO"

Por su parte, Nagore Aranburu ha asegurado que la ertzaina Nerea García es uno de sus personajes "más queridos" y que ha sido "una ilusión" poder encarnarlo de nuevo cinco años después.

Así, ha señalado que en la primera parte "Nerea era una extranjera en un pueblo pequeño entonces, ahora está en casa y se da la oportunidad de ahondar en su intimidad, el personaje ha crecido y se le complica la vida".

En esa línea, ha considerado que, en su opinión, "la diferencia no es entre serie y películas, o en idiomas, está en profesionales". "He tenido personajes muy completos, Nerea es uno de los que más me gusta hacer, pero un secundario con profesionales con sello propio me gusta también", ha agregado.

Finalmente, Koldo Almandoz ha destacado que la del audiovisual es una industria "muy cambiante, variable" y ha opinado que en Euskadi "vivimos una fase de 'doping', pero no sabemos si en un año se va a pasar".

En ese sentido, en cuanto a la posibilidad de una tercera temporada, ha manifestado que "hay argumentos e ideas, hay equipo", por lo que puede hacer un "futuro" para 'Zeru ahoak', pero para ello es necesario encontrar la financiación y el apoyo adecuados.