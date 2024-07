Almeida apunta a un "fraude gigantesco" en Venezuela y critica que Zapatero sea "cómplice de Maduro"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha apuntado a un "fraude gigantesco" en las elecciones presidenciales de este domingo en Venezuela y ha asegurado que le produce "vergüenza como español" que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sea "cómplice" del mandatario venezolano Nicolás Maduro.

El Consejo Nacional Electoral ha anunciado este lunes que Maduro ha ganado las elecciones presidenciales del país, al lograr el 51 por ciento de los votos, según resultados parciales, mientras que la oposición ha denunciado el "fraude" cometido en la jornada electoral.

"No es que la oposición no reconozca el resultado, es que Maduro no reconoce la voluntad de los venezolanos. Todo apunta a un fraude gigantesco, el pueblo reaccionó frente a la dictadura de Maduro y acudió as las urnas para mostrar su apoyo en un proceso electoral plagado de irregularidades", ha expresado Almeida en declaraciones a los periodistas desde una nueva promoción de viviendas en construcción en Barajas.

Por otra parte, el alcalde ha criticado la actitud de Zapatero, que ha ido no se sabe "cuántas veces para ejercer de cómplice de Maduro". Además, ha subrayado que han denunciado este proceso electoral personas "poco sospechosas" de apoyar a la derecha, como el presidente de Chile, Gabriel Boric, o el de Brasil, Lula da Silva.

"¿Qué tiene Zapatero con Maduro para hacer el papelón que está haciendo?", se ha preguntado el primer edil, quien ha expresado que "le entristece como español".

Europa Press