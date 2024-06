Almeida defiende que Ayuso "no es desleal" por recibir a Milei: "En Madrid agradecemos que haya buena relación"

"Lo desleal es romper relaciones diplomáticas simplemente para tapar la corrupción de tu casa", lanza

MADRID, 21 Jun. 2024 (Europa Press) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, por recibir este viernes al presidente de Argentina, Javier Milei, y ha asegurado que "está seguro de que en Madrid se agradece que haya una buena relación con Argentina".

"Es bueno para las empresas e inversiones que haya buenas relaciones entre Madrid y Argentina. Lo sorprendente no es que la presidenta de una comunidad autónoma se reúna con el presidente de una región como Argentina, sino que el Gobierno de España decidiera romper relaciones diplomáticas para tapar escándalos de corrupción", ha señalado desde el nuevo aparcamiento de Recoletos.

La dirigente madrileña recibirá a Milei en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, a las 19 horas y le entregará la Medalla Internacional de la Comunidad "en reconocimiento a los vínculos históricos, culturales, lingüísticos y económicos que unen la región con el país hispanoamericano", según han indicado desde el Gobierno regional.

"La deslealtad a España y a los españoles es romper relaciones diplomáticas con Argentina simplemente para tapar la corrupción de tu casa, de tu partido y de tu gobierno. Isabel Díaz Ayuso no es desleal", ha reiterado el regidor ante los medios de comunicación.

En esta línea, Almeida ha recordado que la jefa del Ejecutivo autonómico se reunirá con "un presidente de una nación hermana, al que Pedro Sánchez no felicitó cuando tomó posesión y al que no mandó ni un ministro a la toma de posesión". "Esa es la realidad", ha lanzado.

Por otro lado, el primer edil ha recordado que "le pareció desafortunado" el comentario de Milei sobre la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero "eso no justifica la ruptura de relaciones diplomáticas".

"La reflexión que hay es que la mayor deslealtad que se puede hacer a España y a los españoles es romper relaciones diplomáticas con una cuestión personal que tiene una única finalidad, que es tapar la corrupción de tu casa, de tu partido y de tu gobierno", ha concluido.

Medalla a milei

En virtud de la reciente Ley 2/2024, aprobada por la Comunidad de Madrid, esta condecoración se otorga como gesto de cortesía, reconocimiento y respeto de los ciudadanos madrileños a los representantes de otros países y a los máximos dignatarios de organismos internacionales y de la Unión Europea.

En los últimos años, han recibido este galardón personalidades como el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó (2020); el presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas (2021); el de Ucrania, Volodímir Zelenski (2022); y de la República de Ecuador, Daniel Noboa (2023).

Ayuso defendió, durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid, que era un "honor" entregar esta distinción a Milei y señaló que ella no tiene la culpa de que este realice visitas institucionales a gobiernos diferentes y no se reúna con "aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente", no solo a él sino "a todos los gobiernos que no son de su signo".

