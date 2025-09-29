Almeida felicita al Atlético por "un partido histórico" y espera que "el dulce no se amargue rápido"

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, 'colchonero' confeso, ha felicitado al Atlético por "un partido histórico" contra el Real Madrid el pasado sábado (5-2), insta a seguir las enseñanzas del entrenador colchonero, Diego Pablo 'Cholo' Simeone, con el "partido a partido" y espera que "el dulce no se amargue demasiado rápido" en el encuentro de este martes al Eintracht Frankfurt en la Liga de Campeones.

El del sábado fue "un partido histórico, un resultado que no se da habitualmente". "Yo no lo había visto y ya tengo una edad, tengo 50, y leí que desde hacía 75 años no se ha dado un resultado de esas características", ha remarcado.

Del partido ha destacado que fue "un buen espectáculo deportivo y también fue un buen espectáculo entre aficiones porque prácticamente no hubo incidentes". "Creo que todos los atléticos estamos francamente contentos, que esta va a ser una semana distinta a la que solemos tener cuando jugamos frente al Real Madrid y que hay que disfrutarla, pero que no nos olvidemos los atléticos de un partido a partido", ha manifestado.

"Mañana tenemos un compromiso importantísimo contra el Eintracht de Frankfurt en la Champions y si mañana no ganamos en la Champions se nos pone muy complicado. Que el dulce no se nos amargue demasiado rápido", ha declarado el alcalde.