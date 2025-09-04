Almeida rechaza concentraciones ante centros de menores y exige las 37 repatriaciones pedidas por Comunidad

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que no le gustan las concentraciones ante los centros de menores no acompañados, algo que tiene claro que "no es incompatible" con decir que le parece "intolerable que el Gobierno de España no haya ejecutado ya la repatriación de los 37 ‘menas’ que ha sido solicitada por la Comunidad de Madrid como consecuencia de las infracciones que han cometido".

"Tengo la valentía, a pesar de que me llamen acomplejado, de decir que me parece que es perfectamente legítimo una protesta pero que esa propuesta, a mi juicio, no debería hacerse en la puerta del centro de ‘menas’ y todo eso con decir que me parece también intolerable que el Gobierno de España siga haciendo dejación de sus funciones y no repatríe a esos menores", ha sostenido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la primera del curso político.

Entiende el primer edil que "obviamente una agresión sexual genera una alarma social que no se puede contemporizar, como está haciendo la Delegación del Gobierno en estos momentos", algo que ha unido a que "tampoco conviene señalar continuamente y estigmatizar a un determinado colectivo".

"No tengo problemas, aunque me llamen acomplejado, en decir que no me gustan las concentraciones en las puertas de los centros con decir que hay 37 ‘menas’ que en mi opinión deberían haber sido repatriados ya por el Gobierno de España", ha resumido.