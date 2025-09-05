Almeida supera a Vingegaard y gana la etapa 13 de la Vuelta a España

5 sep (Reuters) - El portugués Joao Almeida, del UAE Team Emirates XRG, mantuvo a raya al líder de la carrera, el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), en la brutal cima del Angliru para ganar la etapa 13 de la Vuelta a España el viernes.

Los dos primeros de la clasificación general lucharon por la victoria de etapa, dejando atrás al resto en los últimos cinco kilómetros. Almeida hizo todo el trabajo en la subida y se mantuvo delante de Vingegaard en el esprint hacia la línea de meta.

Almeida redujo la distancia con el maillot rojo a 46 segundos, gracias a los segundos de bonificación por la victoria de etapa, con el británico Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling) perdiendo tiempo pero manteniéndose tercero en la general, a dos minutos y 18 segundos del líder.

El australiano Jai Hindley (Red Bull-BORA Hansgrohe) terminó tercero en el recorrido de 202,7 kilómetros entre Cabezón de la Sal y el Alto de L'Angliru, a 28 segundos del dúo de cabeza. (Reporte de Trevor Stynes; Editado en español por Javier Leira)