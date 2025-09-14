LA NACION

Almeida traslada sus condolencias a la familia del fallecido este sábado en una explosión en un bar de Vallecas

Almeida traslada sus condolencias a la familia del fallecido este sábado en una explosión en un bar

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Almeida traslada sus condolencias a la familia del fallecido este sábado en una explosión en un bar
Almeida traslada sus condolencias a la familia del fallecido este sábado en una explosión en un bar Shutterstock

MADRID, 14 Sep. 2025 (Europa Press) -

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado sus condolencias a la familia del fallecido este sábado en una explosión en un bar del distrito de Puente de Vallecas. "Mis condolencias y apoyo a su familia, y el deseo de una pronta recuperación a los heridos. Mi reconocimiento a Samur-Protección Civil, Summa 112, Bomberos de Madrid y Policía de Madrid por su trabajo durante la noche", ha señalado el regidor en sus redes sociales.

Bomberos de Madrid hallaron el cuerpo esta madrugada y Emergencias Madrid indicaba que a los 25 heridos había que sumar una víctima mortal a cuya familia habían atenido psicólogos del Samur-PC. El suceso se produjo en el bar Mis Tesoros de la calle Manuel Maroto, situado en el distrito de Puente de Vallecas, entorno a las 15 horas. Entre los heridos hay tres en estado grave y dos potencialmente graves.

LA NACION
Más leídas
  1. En qué canal pasan Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en Las Vegas hoy
    1

    En qué canal pasan Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en Las Vegas hoy

  2. Hígado graso: un cardiólogo reveló los dos estudios claves para detectar esta enfermedad que no duele
    2

    Hígado graso: un cardiólogo reveló los dos estudios claves para detectar esta enfermedad que no duele

  3. Drones de vigilancia nocturna y tareas de inteligencia para atrapar el prófugo más buscado
    3

    Drones de vigilancia nocturna y tareas de inteligencia para atrapar el prófugo más buscado

  4. Duro análisis de Financial Times tras la derrota de Milei en los comicios de la Provincia
    4

    Según Financial Times, Milei atraviesa “la mayor crisis de su presidencia”

Cargando banners ...