Almirall completa la fijación del precio de €250 millones en bonos sénior
4 dic (Reuters) - Almirall, SA:
* Completó con éxito la fijación del precio de su emisión de obligaciones simples de rango sénior, por un importe nominal agregado de 250 millones de euros y con vencimiento en 2031
* Las obligaciones devengarán un interés fijo del 3,75% anual, pagadero semestralmente
* El cierre de la emisión y el desembolso de las obligaciones se realizará, previsiblemente, en torno al 17 de diciembre de 2025
* Los fondos obtenidos se destinarán a amortizar 300 millones de euros de obligaciones de rango sénior con vencimiento en 2026
* El importe restante necesario para proceder a la cancelación total de las obligaciones existentes será aportado por la sociedad con cargo a la tesorería contabilizada en su balance
