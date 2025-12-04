Almirall completa la fijación del precio de €250 millones en bonos sénior

4 dic (Reuters) - Almirall, SA:

* Completó con éxito la fijación del precio de su emisión de obligaciones simples de rango sénior, por un importe nominal agregado de 250 millones de euros y con vencimiento en 2031

* Las obligaciones devengarán un interés fijo del 3,75% anual, pagadero semestralmente

* El cierre de la emisión y el desembolso de las obligaciones se realizará, previsiblemente, en torno al 17 de diciembre de 2025

* Los fondos obtenidos se destinarán a amortizar 300 millones de euros de obligaciones de rango sénior con vencimiento en 2026

* El importe restante necesario para proceder a la cancelación total de las obligaciones existentes será aportado por la sociedad con cargo a la tesorería contabilizada en su balance

