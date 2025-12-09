Almirante de la Marina de EE. UU. comparece ante legisladores sobre ataques a barcos en el Caribe

WASHINGTON (AP) — El almirante de la Marina de Estados Unidos que se retirará anticipadamente del mando de la campaña para destruir embarcaciones que presuntamente transportaban drogas cerca de Venezuela habló el martes con legisladores clave mientras el Congreso busca más respuestas sobre la misión del presidente Donald Trump, que, en un caso, abatió a dos sobrevivientes que se aferraban a los restos de un ataque inicial.

La videollamada clasificada entre el almirante Alvin Holsey, quien se retirará del Comando Sur de Estados Unidos en los próximos días, y el presidente republicano del Comité de Servicios Armados del Senado y demócratas de alto rango representó otro paso decidido por parte de los legisladores para exigir la rendición de cuentas al Departamento de Defensa sobre las amenazas contra Venezuela y los ataques, especialmente después de un informe que indicaba que dos sobrevivientes fueron asesinados durante una operación en septiembre.

El senador Roger Wicker, presidente republicano del Comité de Servicios Armados del Senado, se negó a discutir los detalles de la llamada, pero describió a Holsey como un “gran servidor público”.

El Congreso también exige que el Pentágono entregue el video sin editar de los ataques, así como las órdenes que los autorizaron, como parte de su proyecto de ley anual de autorización de defensa. Wicker dijo que el Pentágono estudia si el video tiene “secciones clasificadas”.

Las demandas son pruebas del intenso escrutinio sobre el ataque del 2 de septiembre que, según expertos legales, podría haber violado las leyes que rigen la forma en que el ejército de Estados Unidos utiliza la fuerza letal. Los líderes del Congreso también recibirán una sesión informativa más amplia sobre política exterior y seguridad nacional por parte del secretario de Estado, Marco Rubio, y del secretario de Defensa, Pete Hegseth, el martes por la tarde.

“Están utilizando capacidades militares estadounidenses costosas y sofisticadas para matar a personas que son el equivalente a vendedores de esquina y no logran avances en la interrupción del tráfico por parte de los cárteles”, dijo el senador demócrata de Delaware Chris Coons.

El Congreso presiona para obtener más información

Lo que Holsey informe a los legisladores podría arrojar nueva luz sobre el propósito y los parámetros de la campaña de Trump, en la que se han atacado 22 barcos y han muerto al menos 87 personas desde su inicio en septiembre. Trump también ha lanzado amenazas contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, enviando una flota de buques de guerra cerca del país sudamericano, de la que forma parte el portaaviones más grande de Estados Unidos.

Holsey se convirtió en el líder del Comando Sur de Estados Unidos hace poco más de un año, pero en octubre, el secretario de Defensa Pete Hegseth anunció que el almirante se retiraría anticipadamente de su puesto. Como comandante de las fuerzas estadounidenses en la región, Holsey supervisó una estructura de mando que, en los últimos años, se ha centrado principalmente en fomentar la estabilidad y la cooperación en gran parte de la región.

Sin embargo, la campaña de Trump contra los barcos que presuntamente transportan drogas ha añadido una nueva y mortal dinámica a su misión. En lugar de intentar interceptar embarcaciones que transportan drogas, como tradicionalmente lo han hecho fuerzas como la Guardia Costera de Estados Unidos, el gobierno de Trump afirma que las drogas y los narcotraficantes representan una amenaza directa para las vidas estadounidenses. Las autoridades dicen que aplican las mismas reglas que la guerra global contra el terrorismo para abatir a los traficantes.

Los legisladores también cuestionan qué inteligencia utiliza el ejército para determinar si la carga de los barcos se dirige a Estados Unidos. Al examinar más de cerca el ataque del 2 de septiembre, los legisladores se enteraron de que el barco destruido iba hacia el sur en el momento del ataque y que la inteligencia militar mostraba que se dirigía hacia otra embarcación con rumbo a Surinam.

Aun así, queda por ver si el Congreso, controlado por los republicanos, se opondrá a la campaña del gobierno de Trump.

“Quiero un conjunto completo de datos para sacar mis conclusiones”, dijo el senador republicano de Carolina del Norte Thom Tillis, que anteriormente había exigido la rendición de cuentas cuando se reveló que dos sobrevivientes habían sido asesinados.

Trump justificó esta semana el ataque afirmando que los dos presuntos narcotraficantes trataban de enderezar la parte del barco después de que se había volcado en el ataque inicial. Sin embargo, el almirante Frank “Mitch” Bradley, comandante de operaciones especiales que ordenó el segundo ataque, dijo a los legisladores la semana pasada, en una sesión informativa a puerta cerrada, que ordenó el segundo ataque para garantizar que la cocaína del barco no pudiera ser recogida más tarde por miembros del cártel.

