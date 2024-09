Almodóvar medita sobre la vida y la muerte en su primer largometraje en inglés, "La habitación de al lado"

El cineasta español Pedro Almodóvar estrena este lunes en Venecia su primer largometraje en inglés, "La habitación de al lado", en competición por el León de Oro, un drama sobre el ocaso de la vida con Tilda Swinton y Julianne Moore.

Tras años de dudas y algún intento fallido en Hollywood, Almodóvar, de 74 años, optó por ambientar su película en el estado de Nueva York, la ciudad que le abrió las puertas de Estados Unidos cuando arrancaba, en los años 1980.

Tilda Swinton es una corresponsal de guerra que sufre un cáncer terminal, Julianne Moore una novelista exitosa y amiga que acepta acompañarla en sus últimos momentos.

El actor John Turturro completa el trío protagonista de esta película melancólica.

"Me siento mucho más cercano al personaje de Julianne: no puedo entender que algo que está vivo tenga que morir. La muerte está en todas partes, pero es algo que nunca acabé de entender" confesó el autor de "Dolor yo gloria" ante los periodistas.

"Es una película a favor de la eutanasia. La enfermedad está ahí y lo admirable del personaje de Tilda es que decide que 'el cáncer no me alcanzará si yo llego antes'", citó el director.

"Personalmente nunca tuve miedo de la muerte. Sé que va a llegar, siento que va llegar. Y apoyo a mis amigos cuando empiezan la transición", aseguró por su parte Tilda Swinton, que como Julianne Moore, se declaró "feliz" por haber podido filmar a las órdenes de Almodóvar.

"Muy pocas veces vemos un film sobre la amistad entre dos mujeres, especialmente entre mujeres ya mayores. Y no sé si hay algún otro director de cine el mundo que haría eso, excepto Pedro", añadió Julianne Moore.

- Llegó el momento -

Almodóvar ya estrenó en 2020 en inglés "La voz humana", un mediometraje basado en la obra homónima de Jean Cocteau con Tilda Swinton en el rol de una mujer abandonada.

Y tres años después repitió, en un formato aún más corto con "Extraña forma de vida", un western gay con Ethan Hawke y Pedro Pascal.

Almodóvar ha contado que tras este último mediometraje, y el éxito que tuvo en su estreno en Cannes, sintió que ya había llegado el momento de lanzarse a una aventura más grande.

- Control total -

El autor de "Átame" o "La ley del deseo" es conocido por controlar rigurosamente su obra artística. Todo, desde el guión hasta la escenografía o el vestuario, tiene que contar con su aprobación.

Ese fue el motivo por el que no acabó de cuajar su proyecto con Cate Blanchett de adaptar la novela "Manual para las mujeres de la limpieza" hace dos años.

"The room next door" está basada en otra novela, escrita por Sigrid Nunez, "What are you going through".

Icono de la movida española, Almodóvar empezó con comedias kitsch y atrevidas, como "Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón" o "Qué he hecho yo para merecer esto".

"Mujeres al borde de un ataque de nervios" supuso en 1988 su despegue internacional: ganó el premio al mejor guión en la Mostra de Venecia y el Óscar a la mejor película extranjera.

Pero la veta más circunspecta del director español se fue imponiendo paulatinamente, con películas como "Hable con ella", "La mala educación", sobre su infancia, o "Dolor y gloria", sobre su carrera como cineasta.

Tras este estreno en Venecia, Almodóvar recibirá a finales de septiembre un premio a su carrera en el festival de San Sebastián.

También se presenta este lunes en competición la película italiana "Vermigilio", de Maura Delpero, sobre la dura vida de una familia que vive en una aldea aislada de los Alpes, en los últimos estertores de la II Guerra Mundial.

Jz/mb

AFP