Alonso: "Cuando te quedas fuera por 12 milésimas duele un poco"

El piloto espa√Īol Fernando Alonso (Alpine) ha lamentado haberse quedado fuera de la Q3 del Gran Premio de Abu Dabi "por 12 mil√©simas" por culpa de haberse encontrado al australiano Daniel Ricciardo (McLaren) en pista durante su vuelta r√°pida, pero espera que con las sanciones pueda partir noveno en lugar de und√©cimo.

"Cuando te quedas fuera por 12 mil√©simas duele un poco. La vuelta era buena y hasta la √ļltima curva ven√≠a mejorando. Me qued√© sin la Q3, que creo que la merec√≠amos y ten√≠amos un poco de mejor ritmo que para ser und√©cimos. Supongo que habr√° alguna penalizaci√≥n esta noche a un par de coches. Si conseguimos salir novenos, con neum√°ticos nuevos y libres de elegir cu√°l, seguramente ser√° una buena carrera", se√Īal√≥ en declaraciones a DAZN.

Sobre la elección del neumático, el asturiano no se mostró preocupado. "A nosotros el blando no nos fue mal. A ver qué dice la simulación. No creo que suframos demasiado con cualquier neumático que pongamos, tenemos un coche que cuida bien los neumáticos. Eso no nos puede preocupar. Ojalá podamos salir un poco mejor que undécimos, que seguro que lo merecemos", subrayó.

Por √ļltimo, Alonso se mostr√≥ convencido de que los puestos en carrera se estabilizar√°n a partir de la "segunda o tercera vuelta". "En carrera sufrimos un poco m√°s normalmente con el sistema el√©ctrico, pero aqu√≠ suele ser un circuito dif√≠cil de adelantar, as√≠ que despu√©s de la segunda o tercera vuelta creo que las posiciones van a estar un poco definidas. No va a cambiar mucho a pesar de los cambios", finaliz√≥.