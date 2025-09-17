Alonso deja a Vinícius en el banquillo en su debut como entrenador del Madrid en la Champions

Por Charlie Devereux

MADRID, 16 sep (Reuters) -

Vinícius Jr. volvió a comenzar un partido en el banquillo en el debut de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid en la Liga de Campeones, aumentando aún más las especulaciones sobre el futuro del extremo brasileño en el club.

Alonso, que sucedió a Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid en mayo, eligió al también brasileño Rodrygo en la banda izquierda para la victoria del Madrid por 2-1 ante el Olympique de Marsella el martes.

En la derecha, Alonso eligió al nuevo fichaje de 18 años Franco Mastantuono, y Vinícius entró en la segunda parte.

Era la segunda vez esta temporada que Vinícius, el primer brasileño en marcar en dos finales de la Liga de Campeones, quedaba fuera de la alineación titular de Alonso.

En agosto, salió del banquillo contra el Oviedo para asistir a Mbappé antes de marcar él mismo. Alonso dijo que Vinícius "demostró que puede tener un gran impacto saliendo desde el banquillo".

Las decisiones de Alonso contra el Marsella parecieron dar sus frutos, ya que tanto Rodrygo como Vinicius forzaron penaltis que resultaron decisivos. En el minuto 27, Rodrygo ayudó al Madrid a empatar cuando se internó en el área del Marsella y provocó una falta torpe de Geoffrey Kondogbia, del Marsella, y Kylian Mbappé convirtió desde. Rodrygo, sin embargo, no pudo influir más en el partido y fue sustituido por Vinicius en el minuto 63.

Vinícius luego sacó otro penalti para el Madrid en el minuto 81 después de que Facundo Medina tocara el balón con la mano cuando se deslizó para hacerle una entrada, y Mbappé convirtió de nuevo.

Las celebraciones de Vinícius con sus compañeros fueron tibias, pero Alonso restó importancia a las especulaciones sobre el malestar en el vestuario, diciendo que "si hay conversaciones privadas, que se queden en Valdebebas (el campo de entrenamiento del Real Madrid)".

"Habrá momentos para todos. Nadie va a jugar todos los partidos. Nadie debe sentirse ofendido por no jugar un partido", dijo. (Reporte de Charlie Devereux; edición de Toby Davis; editado en español por Tomás Cobos)