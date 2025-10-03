Alonso domina los primeros entrenamientos libres en Singapur

El español Fernando Alonso (Aston Martin) logró el mejor tiempo de la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur, la 18ª carrera (de 24) de la temporada de Fórmula 1, este viernes en el circuito urbano de Marina Bay.

El gran veterano de la parrilla, de 44 años, superó al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ganador de los dos últimos grandes premios, en Italia y en Azerbaiyán.

El siete veces campeón mundial Lewis Hamilton (Ferrari) y el líder del Mundial, el australiano Oscar Piastri (McLaren), completaron el Top 5.

En Singapur, Oscar Piastri intentará dejar atrás un Gran Premio de Azerbaiyán desastroso, donde terminó dos veces contra el muro: durante las clasificaciones y pocos instantes después del inicio de la carrera.

En el Mundial, el australiano cuenta con 24 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo Norris, una diferencia que asciende a 69 puntos con Verstappen, tercero.

En cuanto a los constructores, McLaren tiene una nueva oportunidad de lograr un segundo título consecutivo. Para conseguirlo, debe sumar al menos 13 puntos el domingo.

La segunda sesión de entrenamientos libres está prevista este viernes (13:00 GMT).

El GP de Singapur se disputa en horario nocturno para maximizar el número de espectadores europeos debido al desfase horario, pero también para limitar los efectos del calor tropical sobre los pilotos.

El jueves, la FIA activó por primera vez su alerta de altas temperaturas, ya que se esperan más de 31 grados el domingo por la noche durante la carrera.

Establecida después del Gran Premio de Catar 2023, cuando varios pilotos tuvieron que recibir atención médica tras sufrir el fuerte calor, esta normativa les permite usar chalecos especiales refrigerantes durante la carrera.

Primera sesión de entrenamientos libres:

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:31.116 (23 vueltas)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:31.266 (24)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:31.392 (23)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:31.480 (24)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:31.481 (2)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:31.698 (21)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:31.755 (26)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:31.812 (26)

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:31.860 (24)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:32.128 (23)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:32.139 (21)

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:32.315 (28)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:32.378 (25)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:32.399 (23)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:32.461 (26)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:32.538 (24)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:32.611 (18)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:33.034 (25)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:33.324 (2)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 0.000

