Alonso, el más rápido en los primeros entrenamientos de Singapur; Verstappen, tercero

Por Nick Mulvenney

SINGAPUR, 3 oct (Reuters) - Fernando Alonso lideró los tiempos para Aston Martin por delante de Charles Leclerc de Ferrari y el campeón del mundo Max Verstappen de Red Bull en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur el viernes.

El líder del campeonato Oscar Piastri y su compañero de equipo en McLaren Lando Norris sólo lograron el quinto y sexto mejor tiempo de la sesión por detrás del otro Ferrari de Lewis Hamilton.

El veterano español Alonso, ganador de la primera carrera de Fórmula Uno en Singapur en 2008, marcó tiempos muy rápidos a lo largo de la sesión y su mejor vuelta, de un minuto y 31,116 segundos, lo colocó al frente de la tabla de tiempos de forma definitiva.

Leclerc, que ha salido dos veces en la pole position en el circuito de Marina Bay, pero nunca ha ganado una carrera en Singapur, quedó justo detrás del piloto de 44 años en 1.31.266.

El holandés Verstappen, que tenía modestas esperanzas de éxito en Singapur a pesar de ganar las dos últimas rondas del campeonato para revivir las esperanzas de un quinto título mundial consecutivo, marcó un mejor tiempo de 1.31.392.

Verstappen está 69 puntos por detrás del australiano Piastri en la clasificación de pilotos y buscará recortar aún más esa desventaja este fin de semana.

Piastri, que tuvo una carrera para olvidar la última vez en Azerbaiyán, se quejó de subviraje en una vuelta y rozó el muro en otra, pero aún así logró un mejor tiempo (1.31.481) que Norris (1.31.698), que ganó desde la pole en Singapur el año pasado.

El piloto de Racing Bulls Isack Hadjar fue el séptimo más rápido por delante de Carlos Sainz, que ganó en Singapur para Ferrari en 2023 y puso su Williams en el podio hace dos semanas en Bakú.

Los pilotos de Mercedes George Russell y Kimi Antonelli sólo lograron el 11º y el 14º mejor tiempo pero, al igual que Sainz, optaron por no correr con los neumáticos blandos más rápidos.

A pesar de que la FIA invocó por primera vez su reglamento de "riesgo de calor" para la carrera del domingo, la sesión se desarrolló en condiciones relativamente suaves para los estándares de Singapur.

Sin embargo, la sesión de Alex Albon no fue nada tranquila, ya que su Williams se incendió y se vio obligado a volver a boxes sin registrar ningún tiempo.

Williams dijo que el incendio fue causado por un "problema en el hardware del freno trasero" y confiaba en que el tailandés pudiera tomar parte en la segunda sesión libre del viernes. (Reporte de Nick Mulvenney; Edición de Ken Ferris. Editado en español por Natalia Ramoe)