Alonso está motivado, pero aún no tiene claro su futuro en la F1 después de 2026

Por Iain Axon

9 feb (Reuters) - El bicampeón mundial Fernando Alonso dijo el lunes que planea disfrutar cada segundo de la nueva temporada de Fórmula Uno y que aún no había decidido si será la última de su carrera.

En declaraciones a Reuters Televisión durante la presentación del nuevo auto de Aston Martin en Arabia Saudita, el español de 44 años, el piloto más veterano de la parrilla de F1, afirmó que sigue totalmente motivado tras un récord de 425 salidas.

La F1 entra en una nueva era de motores esta temporada y Aston Martin también empieza de cero, con Honda sustituyendo a Mercedes como proveedor de unidades de potencia. La temporada comienza en Australia el 8 de marzo.

El coche AMR26 es también el primero del equipo con sede en Silverstone bajo el liderazgo del diseñador Adrian Newey. "Este primer año con este reglamento proporcionará mucha acción y muchos aportes y comentarios por parte del piloto", afirmó Alonso. "Creo que va a ser una temporada muy interesante desde el punto de vista del piloto".

"Me siento muy orgulloso de formar parte de esta organización. No sé si será la última (temporada), pero mi plan es disfrutar cada segundo. Y si sigo una más (temporada), también estaré contento. Ya veremos. Iré carrera a carrera".

Alonso, que ganó su última carrera en 2013 con Ferrari, consiguió sus títulos con Renault en 2005 y 2006.

"Me siento muy motivado. Estoy muy centrado en el nuevo sistema. Pero la F1 es un deporte dinámico. Cambia cada semana", afirmó.

"Veamos cómo funcionan estas regulaciones, lo fácil o difícil que es seguir a los coches, cuánta acción vemos en la pista. Así que hay cosas que también influirán en mi decisión para 2027".

(Reporte de Alan Baldwin, editado en español por Javier Leira)