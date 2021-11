Alonso: "He vuelto para intentar ser campeón una vez más"

"Estoy muy agradecido a todo el mundo que esperó y confió en mí"

MADRID, 21 Nov. 2021 (Europa Press) -

El piloto español Fernando Alonso, que ha vuelto al podio siete años después al ser tercero este domingo en el Gran Premio de Catar, ha asegurado que ha regresado a la Fórmula 1 para intentar "luchar por ser campeón una vez más", y que este 2021 forma "parte del plan" para lograrlo, recordando que el 2022 les ofrece "un 'reset' en cuanto a competitividad".

"He vuelto para intentar luchar por ser campeón una vez más. El 2022 nos ofrece un 'reset' en cuanto a competitividad. Si no somos rápidos el año que viene es por nuestra culpa, porque no habremos hecho las cosas bien, no como este año, que es una continuación del anterior. Tenemos la oportunidad, a ver si nos salen las cosas bien. Este año formaba parte del plan", declaró a DAZN tras la carrera.

Sobre el podio, el asturiano reconoció que llevaba "tiempo" esperándolo. "Es el podio número 98, pero del 97 al 98 hubo una pausa muy grande. Estoy muy agradecido a todo el mundo que esperó y que confió que podía volver a estar en el podio. Estoy contento de que haya sido hoy, con un buen fin de semana, con competitividad, no ha habido ningún caos...", afirmó.

"Compartimos podio con Hamilton y Verstappen, no, con todos los respetos, con otros pilotos. Estoy muy contento y agradecido a todo el mundo que estuvo esperando años y confió", apuntó. "Ojalá llegar a 100 podios algún día. Esperemos que para el 99 no haya que esperar tanto como para el 98", añadió.

Sobre el tramo final de la carrera, donde aguantó la amenaza del mexicano Sergio 'Checo' Pérez, Alonso explicó que sentía "bien" sus neumáticos, pero que el equipo le decía "que los cuidase porque había habido algunos pinchazos". "En el último sector iba guardando tiempo porque me decían que aflojase por miedo a que explotara el neumático. Pensaba que no me decían nada de Pérez y creía que era porque me iba a adelantar, estaba un poco mosca. Pensaba que no querían decirme que tirase por si explotaba el neumático, porque al final un cuarto puesto es bueno como equipo. Estaba empezando a dudar, pero al final conseguimos rematar la faena", concluyó.