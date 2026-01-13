Alonso muestra su agradecimiento al Real Madrid pese a su fallido paso como entrenador

13 ene (Reuters) -

Xabi Alonso lamentó el martes su fracasado periodo de siete meses como entrenador ⁠del Real Madrid, ⁠donde sufrió una serie de humillantes derrotas ante grandes rivales europeos y se enfrentó a jugadores veteranos.

El español, ⁠que había ‌triunfado ​en Alemania, donde entrenó al Bayer Leverkusen y logró su primer ​título de la Bundesliga sin perder ningún partido, no ‌pudo repetirlo con el equipo que un ‌día defendió como jugador ​y se marchó el lunes de mutuo acuerdo.

"Concluye esta etapa profesional y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad",escribió Alonso en Instagram. "Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza ⁠y su apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo ​hecho lo mejor posible".

El periodo del técnico vasco, de 44 años, se vio empañado por la discordia interna, con informes de enfrentamientos con jugadores veteranos, incluyendo el uruguayo Federico Valverde y el extremo brasileño Vinicius Jr.

Los malos resultados del Real Madrid bajo el ⁠mando de Alonso incluyeron duras derrotas ante el París Saint Germain en ​el Mundial de Clubes, ante el Atlético de Madrid en LaLiga y ante el Liverpool y el Manchester City en la Liga de Campeones.

El ‍Real Madrid lideraba la clasificación de LaLiga con cinco puntos de ventaja, pero en noviembre y diciembre cosechó una serie de malos resultados, con una victoria en cinco partidos ligueros, lo que hizo que el vigente ​campeón, el Fútbol Club Barcelona, le aventaje ahora en cuatro puntos en la tabla.

El Real Madrid visitará el miércoles al Albacete por la Copa del Rey.

