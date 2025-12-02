Alonso no hace caso a rumores sobre su futuro: "Queda mucho por disputar"

En el ojo del huracán tras empatar tres partidos seguidos en LaLiga, el técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, eludió este martes referirse a un posible relevo en el banquillo blanco, asegurando que queda mucha competición por delante.

"No son preguntas para mí. Lo mío es el partido de mañana (miércoles), prepararlo. Queda mucho y está todo igualado. Queda mucho por disputar y puede dar muchas vueltas", declaró Alonso en rueda de prensa previa al choque frente al Athletic Bilbao en partido adelantado de la decimonovena jornada.

Sobre las dudas que ha generado al mando del equipo, el tolosarra respondió que convive "con la exigencia y las críticas" y que sólo está centrado en mejorar para luego llegar a abril y mayo para "poder disputar todo".

Ante la insistencia de los periodistas, Alonso negó responder a si cree que se juega el puesto en Bilbao, revelando que ha hablado con el presidente madridista, Florentino Pérez.

"He vuelto a hablar (con el presidente) y las conversaciones son muy positivas, en buen tono, queriendo revertir los resultados", indicó.

También reconoció que el equipo juega peor desde que ganó al Barcelona (2-1) en el Bernabéu a finales de octubre y al Valencia (4-0) a principios de noviembre.

"Hemos perdido un poco de calidad y energía, todos nos vemos afectados", explicó el preparador vasco.

El Real Madrid suma 33 puntos, a uno del líder Barcelona.

Al final, en una pregunta de AFP, Alonso destacó que Kylian Mbappé no sólo marca sino que "hace muchas cosas fundamentales de liderazgo, de influencia, de ayudar a los compañeros y eso es muy importante en el día a día".

El astro francés lleva 53 goles este 2025, 14 de ellos en LaLiga y 9 en Champions esta temporada.

rsc/mcd