Alonso: "Para conseguir un podio necesitamos una carrera muy caótica"

El piloto espa√Īol de F√≥rmula 1 Fernando Alonso (Alpine) reconoci√≥ que necesita una "carrera muy ca√≥tica" para conseguir "un podio" este fin de semana en el Gran Premio de Rusia, decimoquinta cita del Campeonato del Mundo, y asegur√≥ que est√° "muy contento" con la consistencia de su monoplaza.

"Estamos muy lejos de eso", dijo al ser preguntado si se veía en el podio. "Creo que somos el quinto o sexto equipo más rápido. Así que para que consigamos un podio, realmente necesitamos una carrera muy caótica. Y sin eso creo que, por puro rendimiento, estar entre los seis o siete primeros es nuestra máxima posición", indicó en declaraciones a DAZN.

"Lo hemos conseguido en algunas carreras este a√Īo, estoy contento con la consistencia. Y s√≠, hay que tener mucha suerte para conseguir un podio; yo no la he tenido hasta ahora. No espero tenerla tampoco en las carreras que quedan. Si llega, obviamente ser√° bienvenido, pero creo que tenemos que trabajar con expectativas realistas", apunt√≥ el ovetense.

Preguntado por la adaptaci√≥n que est√° viviendo esta temporada y por la ayuda de su compa√Īero Esteban Ocon, Alonso explic√≥ su importancia en este proceso. "Ha estado muy apretado este a√Īo. Al principio, no estuve ni siquiera cerca [de Ocon]. As√≠ que fue muy √ļtil tener a Esteban en su mejor versi√≥n, tratar de ponerme al d√≠a con una referencia muy r√°pida fue algo positivo para m√≠. Pude hacer mi adaptaci√≥n un poco m√°s corta gracias a Esteban tambi√©n", dijo.

"Ha habido un entorno muy bueno en el equipo hasta ahora, un buen ambiente, no puedo pedir nada más en este momento (...) Vamos a tratar de apretar juntos para ayudar a Alpine en el Campeonato de Constructores, que va a estar muy apretado con Aston Martin, con AlphaTauri también. Así que necesitamos lo mejor de ambos en cada fin de semana", finalizó.