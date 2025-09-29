Alonso pide concentración para partido de Liga de Campeones del Real Madrid en Almaty

ALMATY, 29 sep (Reuters) - El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, instó a su equipo a centrarse en su campaña en la Liga de Campeones antes de enfrentarse al debutante Kairat Almaty en Kazajistán el martes, días después de una humillante derrota por 5-2 ante el Atlético de Madrid en LaLiga.

Alonso tuvo que responder a preguntas en la que puede ser la rueda de prensa más remota de la historia de la Liga de Campeones, celebrada el lunes en Almaty, a 6441 kilómetros de Madrid y la ciudad más oriental que jamás haya albergado un partido de la competición.

El entrenador del Real Madrid se enfrentó a una sala repleta de medios locales que aprovecharon la oportunidad única de recibir al equipo, 15 veces campeón de la Copa de Europa.

La derrota del sábado en el Metropolitano fue la primera del Real Madrid ante su rival capitalino desde enero de 2024 y la primera vez que encaja cinco goles ante el Atlético en 75 años. Alonso abogó por sacar lecciones, pero subrayó la importancia de seguir adelante.

"Tanto en la victoria como en la derrota nos tiene que durar la sensación 24 horas. No sólo fue actitud, sino también ritmo y cosas tácticas y de juego que tenemos que mejorar a nivel de soluciones y de ritmo para competir mejor", afirmó. "No competimos bien. Hemos hecho el análisis dentro para usarlo y ya estamos en modo Champions en Almaty".

El Real Madrid comenzó su campaña europea con una victoria por 2-1 en casa ante el Olympique de Marsella hace dos semanas. Alonso hizo hincapié en la necesidad de conseguir puntos a domicilio, independientemente del rival o del lugar.

"Es un partido más y no es un impedimento ni una excusa eso. Después de empezar con la victoria queremos prolongarla más", afirmó sobre el largo viaje a Kazajistán.

El entrenador descartó las preocupaciones sobre la falta de comunicación en el vestuario y describió a su plantilla como un trabajo en curso. "Todavía estamos dando pasos adelante. Igual para dar dos hacia delante hay que dar uno atrás. Todavía estamos definiendo cómo queremos ser y eso lo vamos a mejorar", comentó. (Reporte de Fernando Kallas; editado en español por Carlos Serrano)