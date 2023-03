Alonso: "Muy pronto veremos cambios en los coches y quizá cambie lo competitivo que te sientes"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) insistió en que "muy pronto" se verán "cambios" y nuevos "desarrollos" en los monoplazas de las diferentes escuderías, lo que puede hacer que cambie "lo competitivos" que se sienten en el equipo de Silverstone, aunque "por el momento" están "muy contentos con el rendimiento del coche".

"Por el momento, estamos muy contentos con el rendimiento del coche, obviamente. Estuvimos mejor de lo esperado, especialmente en Yeda, fue una agradable sorpresa, así que llegamos a Australia con un buen nivel de confianza", señaló el asturiano en declaraciones publicadas por la Fórmula 1 en su página web.

Sin embargo, el bicampeón del mundo apuntó que "de ahora en adelante" los monoplazas "cambiarán mucho en algunas áreas y en algunos desarrollos". "Veamos si podemos mantener este ritmo", deseó, sin confirmar "todavía" si podrán mantener el ritmo de podio durante toda la temporada.

"Tenemos que esperar. Creo que muy pronto, desde Bakú o Imola, veremos a los equipos cambiar algunas partes de los coches y tal vez eso cambie también lo competitivo que te sientes, así que esperemos y veamos", reiteró Alonso.

En Yeda, después de que la FIA anulara su sanción de 10 segundos por no colocarse dentro de su 'caja' en la parrilla de salida, el español logró su podio número 100, aunque estos récords personales no son una obsesión. "Se siente bien alcanzar ese número, pero obviamente cuando estás en el campeonato no te estás concentrando realmente en eso, solo estás pensando en el próximo fin de semana. Como hicimos después de Yeda y aquí estamos, en Melbourne y, con suerte, volveremos a tener un buen fin de semana", zanjó.

