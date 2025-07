Alonso sale de la banca para Mets y extiende récord de juegos consecutivos del equipo

NUEVA YORK (AP) — Pete Alonso no comenzó el domingo por primera vez en más de un año debido a una molestia en la mano derecha, pero el primera base All-Star de los Mets de Nueva York extendió su récord de equipo de partidos consecutivos jugados al entrar como reemplazo defensivo en la séptima entrada de una victoria 3-2 sobre los Rojos de Cincinnati.

Alonso, cuyos 354 juegos consecutivos son la segunda mayor cantidad en las mayores detrás del primera base de Atlanta Matt Olson (718 juegos), reemplazó a Mark Vientos y fue ovacionado por la multitud de 42.981 personas en el Citi Field que coreaban su nombre. Se ponchó en su único turno al bate en la octava entrada.

“Realmente no me importa la racha. Solo quiero estar ahí y jugar todos los días mientras pueda. Así soy yo. Y si puedo jugar, me voy a poner el uniforme y salir a darlo todo. Así que estaba realmente feliz de que mi cuerpo me permitiera salir hoy”, expresó Alonso.

Alonso comentó que se lastimó en su último swing en la jaula de bateo antes de la derrota 5-2 del sábado. El toletero de 30 años dijo que su mano “se sentía horrible” después de volver a lastimarse durante su segundo turno al bate, un elevado en la tercera entrada. Terminó de 5-1 con un ponche.

Manifestó que estaba preocupado el sábado por la noche, pero las radiografías en la mano fueron negativas y recibió tratamiento antes del final de la serie. El manager de los Mets, Carlos Mendoza, dijo que sabía que podía usar a Alonso en defensa antes de que él le dijera que se sentía lo suficientemente bien como para batear después de algunos ejercicios en la jaula en las primeras entradas.

“(El sábado) después del juego, estaba bastante preocupado”, dijo Alonso. “Pero tuve una gran noche de recuperación, afortunadamente, y esta mañana le di un montón de tratamientos diferentes. Respondió muy bien. Si seguimos avanzando en la dirección correcta, estaremos en una muy buena posición”.

Alonso había comenzado los 205 juegos anteriores de los Mets desde el 31 de mayo de 2024. Tanto él como Mendoza dijeron que esperan que regrese a la alineación para el inicio de la serie del lunes por la noche contra los Angelinos de Los Ángeles.

“Veremos cómo va esta recuperación, pero estoy muy optimista, muy emocionado por mañana”, dijo Alonso.

Alonso no se ha perdido un juego desde el 17 de junio de 2023, el último día de un período de 10 días en la lista de lesionados debido a un moretón y esguince en el hueso de la muñeca izquierda que sufrió cuando fue golpeado por un lanzamiento de Charlie Morton de los Bravos de Atlanta.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.