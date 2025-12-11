Alonso se queda sin defensa en la visita del Real Madrid a Vitoria

Pese a mostrar una leve mejoría contra el City el miércoles, el Real Madrid de Xabi Alonso volvió a perder 2-1 y queda en una situación límite antes de su visita el domingo al Alavés: dos victorias en los últimos ocho partidos y sin defensas disponibles.

Dean Huijsen, Eder Militao, Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, David Alaba, Ferland Mendy, e incluso Eduardo Camavinga, que podría actuar de lateral izquierdo, están de baja por lesión y salvo el primero no llegarán a Vitoria.

Álvaro Carreras y Fran García fueron expulsados en la última jornada en la derrota 2-0 frente al Celta y tampoco estarán disponibles, por lo que Alonso sólo cuenta con dos defensores sanos: Rüdiger y Asencio, que tendrán que formar el eje central, seguramente con Valverde a la derecha y para el costado izquierdo tendrá que tirar seguramente de algún jugador del filial.

"El equipo no ha perdido la cara"

En plena crisis de resultados, después de haberse dejado nueve puntos con respecto al Barcelona en las últimas cinco jornadas de LaLiga y haber cedido el liderato a su gran rival, y con el técnico tolosarra muy cuestionado, el Real Madrid está obligado a ganar en su visita a Vitoria (domingo, 20:00 GMT) para desactivar la crisis.

El miércoles, contra el Manchester City, el equipo al menos dio una imagen mejor que en las semanas precedentes: "El equipo no ha perdido la cara con todas las dificultades con las que estamos conviviendo, como las lesiones", destacó Alonso tras la última derrota en Champions.

¿Será el partido contra el City el punto de inflexión de la temporada para el club blanco? "El tiempo lo dirá. El resultado está muy reciente, pero hoy el equipo lo ha intentado y ha habido fases en las que hemos jugado bien. La intención de querer competir, de querer jugar y de ir a por el partido", añadió el técnico.

Mbappé es duda

Por si los problemas en defensa no fueran suficientes, Alonso tendrá la duda de Kylian Mbappé, que el miércoles no jugó por unas molestias en a rodilla.

El francés ha anotado esta temporada 25 de los 45 goles marcados por el equipo, ¡más del 50%!

El brasileño Vinicius, segundo máximo goleador con 5 dianas, lleva doce partidos sin ver puerta, y su compatriota Rodrygo, autor del único gol contra el City, no marcaba desde marzo y su último tanto en LaLiga fue el 19 de enero pasado.

Otro brasileño, el joven Endrick, que en enero podría marcharse cedido, volvió a disfrutar de unos minutos contra el City tras haber jugado un total de once minutos en lo que iba de temporada, pero tampoco estará en Vitoria ya que fue expulsado por protestar desde el banquillo contra el Celta.

El Barcelona, que aventaja a los blancos en cuatro puntos, tiene todo a favor para irse a dormir el sábado con una diferencia mayor ya que recibirá a Osasuna, mientras que el Atlético, que necesita ganar para no seguir descolgándose (4º a 9 del líder) recibe al Valencia.

Programa de los partidos de la 16ª jornada de LaLiga y tabla de clasificación:

- Viernes:

(20:00 GMT) Real Sociedad - Girona

- Sábado:

(13:00 GMT) Atlético de Madrid - Valencia

(15:15 GMT) Mallorca - Elche

(17:30 GMT) Barcelona - Osasuna

(20:00 GMT) Getafe - Espanyol

- Domingo:

(13:00 GMT) Sevilla - Real Oviedo

(15:15 GMT) Celta - Athletic

(17:30 GMT) Levante - Villarreal

(20:00 GMT) Alavés - Real Madrid

- Lunes:

(20:00 GMT) Rayo - Betis

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 40 16 13 1 2 47 20 27

2. Real Madrid 36 16 11 3 2 32 15 17

3. Villarreal 35 15 11 2 2 31 13 18

4. Atlético de Madrid 31 16 9 4 3 28 15 13

5. Espanyol 27 15 8 3 4 19 16 3

6. Betis 24 15 6 6 3 25 19 6

7. Athletic 23 16 7 2 7 15 20 -5

8. Getafe 20 15 6 2 7 13 17 -4

9. Elche 19 15 4 7 4 18 17 1

10. Celta 19 15 4 7 4 18 19 -1

11. Alavés 18 15 5 3 7 13 15 -2

12. Rayo 17 15 4 5 6 13 16 -3

13. Sevilla 17 15 5 2 8 20 24 -4

14. Real Sociedad 16 15 4 4 7 19 22 -3

15. Osasuna 15 15 4 3 8 14 18 -4

16. Valencia 15 15 3 6 6 14 23 -9

17. Mallorca 14 15 3 5 7 15 22 -7

18. Girona 12 15 2 6 7 13 29 -16

19. Real Oviedo 10 15 2 4 9 7 22 -15

20. Levante 9 15 2 3 10 16 28 -12

./bds/mcd