Alonso sobre Mbappé: "Está en camino de hacer historia en el Real Madrid como Ronaldo"

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, afirmó este sábado que la ambición y los números llevarán al delantero francés Kylian Mbappé al olimpo de las leyendas del club blanco como el portugués Cristiano Ronaldo.

"Kylian está en camino de hacer historia en el Real Madrid, como lo hizo Cristiano. Por ambición, números, está entre los elegidos", declaró el entrenador vasco en rueda de prensa previa al choque ante el Celta de Vigo en el Bernabéu.

"El día a día con él es muy bueno; el querer tener una influencia con el resto, lo que contagia, es algo que comparte con Cristiano. Ahí, veo similitudes", prosiguió Alonso, antes de ser preguntado con quién de los dos se quedaría: "Cristiano es Cristiano y Kylian es Kylian. Están ahí. Los dos son excepcionales. Tenemos mucha suerte de tener a Kylian y hay que aprovecharlo".

Mbappé logró el miércoles un doblete en la victoria de su equipo frente al Athletic Bilbao (3-0), en un partido en el que Vinicius protagonizó una buena actuación, pese a no marcar ningún gol.

"Vinicius está en un muy buen momento personal y profesional; se le ve con alegría. Fue una pena que no marcase en Grecia (frente al Olympiacos en Champions) o Bilbao, pero cuando le ves sonreír, da mucha vitalidad al equipo", dijo el técnico.

"Es fundamental tenerlo en este estado de ánimo. Ojalá mañana pueda redondear estas sensaciones mañana (domingo), con un gol", agregó Alonso.

También se refirió al centrocampista uruguayo Fede Valverde, quien está jugando en la posición de lateral derecho con frecuencia.

"Fede siempre antepone la necesidad del equipo y siempre ha jugado ahí a un gran nivel. Pero puede haber otras opciones", explicó.

Sobre las críticas recibidas tras cosechar tres empates seguidos en LaLiga, una racha cortada ante el Athletic, Alonso aseguró que conoce la exigencia que tiene el club: "Hay que tener la templanza necesaria para quedarse con lo fundamental; ser autocrítico, pero sin fustigarse".

El Real Madrid suma 36 puntos, uno menos que el líder Barcelona, que se mide este sábado al Betis en La Cartuja.

