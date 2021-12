Alonso: "Tenemos un equipo fuerte en pista y nos faltan prestaciones en la fábrica"

El piloto espa√Īol Fernando Alonso (Alpine), octavo en el Gran Premio de Abu Dabi que ha cerrado el Mundial de F√≥rmula 1, se ha mostrado satisfecho de haber vuelto a sumar puntos en una carrera en la que no han conseguido ser demasiado "competitivos", aunque cree que tienen un "equipo fuerte en la pista" y al que le "faltan m√°s prestaciones que salgan de la f√°brica".

"No sé a quién le van a interesar los comentarios de todos los que estamos aquí hoy", bromeó al micrófono de DAZN en referencia a todos los pilotos ajenos a la apasionante lucha por el campeonato entre Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Mercedes). "Para quien le interese, fue una buena carrera por ahí detrás, entre los que estábamos nosotros", dijo entre risas.

Adem√°s, el asturiano recalc√≥ que el fin de semana "sali√≥ bien". "Otra vez terminamos en los puntos los domingos, octavo y noveno. Volvemos a sumar puntos en una carrera en la que no fuimos del todo competitivos. Fuimos de m√°s a menos; el viernes muy bien, el s√°bado peor y hoy regular, pero aun as√≠, cuando las cosas van un pel√≠n mal, seguimos sumando puntos. Buena ejecuci√≥n de la carrera, pero ojal√° el a√Īo que viene podamos tener m√°s potencial y luchar un poco m√°s arriba", indic√≥.

Sobre la temporada, el bicampe√≥n del mundo cree que "ha sido buena". "A partir de Bak√ļ, he sumado bastantes puntos, he encontrado una regularidad que no tuvimos al principio y con el equipo hemos limado algunas cosas que no estaban 'top'. Tenemos un equipo que, en un fin de semana en el que no somos muy r√°pidos, sigue sumando puntos. Tenemos un equipo fuerte en la pista y nos faltan m√°s prestaciones que salgan de la f√°brica. Este coche lo abandonamos muy pronto, pero el a√Īo que viene tenemos que dar un paso adelante y ser competitivos", advirti√≥.

"En cuanto a estrategia, 'pit-stop', salidas y la ejecuci√≥n del fin de semana, somos un equipo casi referencia, pero nos falta que en las dos f√°bricas, tanto en Enstone como en Viry-Ch√Ętillon, en las que llevan trabajando muchos meses en el proyecto 2022, hagan que cuando pongamos el coche en pista en febrero tengamos una buena sorpresa", concluy√≥.