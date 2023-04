Alpega Group reconocido en el informe 2023 Gartner® Magic Quadrant™ para sistemas de gestión de transporte

Viena--(business wire)--abr. 11, 2023--

Alpega Group, proveedor líder de soluciones integrales de software de transporte, se enorgullece de anunciar su reconocimiento como Challenger en el 2023 Gartner Magic Quadrant para sistemas de gestión de transporte. Este informe de Gartner ofrece una revisión exhaustiva de las soluciones de gestión de transporte actuales en el mercado, con una evaluación de los proveedores de tecnología en función de su capacidad de ejecución e integridad de visión.

Alpega TMS es el único operador de gestión de sistemas de transporte con dedicación exclusiva que tiene su sede en Europa, por lo que la empresa tiene un profundo conocimiento de las necesidades y retos transfronterizos únicos a los que se enfrentan los clientes europeos. Esta experiencia, junto con una amplia red de transportistas en Europa, permite a Alpega proporcionar un apoyo incomparable para implantar con éxito proyectos de transporte en toda Europa y en las geografías mundiales donde sus clientes europeos fabrican y venden sus productos.

"Estamos encantados de ser reconocidos por Gartner por nuestra solución TMS", afirmo Todd DeLaughter, CEO de Alpega Group. "Nuestro enfoque mejorado Go-to-Market, con el envasado del producto para que los clientes puedan empezar poco a poco y crecer con nosotros, sumado al excelente desempeño reciente del equipo de ventas, nos ha hecho ganar nuevos clientes significativos. Estamos orgullosos de ver nuestra solución reconocida por Gartner, lo que, en nuestra opinión, reafirma nuestro compromiso de ofrecer soluciones innovadoras y flexibles que satisfagan las necesidades únicas de nuestros clientes".

Reconocido como Grupo Alpega de 2020 a 2023 y como inet-logistics de 2011 a 2019.

GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE.UU. e internacionalmente, MAGIC QUADRANT es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales y se utilizan en este documento con el permiso correspondiente. Todos los derechos reservados.

Gartner no avala a ningún proveedor, producto o servicio citado en nuestras publicaciones de investigación, ni aconseja a los usuarios de tecnología que elijan únicamente a los proveedores con mejores calificaciones u otras designaciones. Las publicaciones de investigación de Gartner reflejan las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner rechaza cualquier garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluidas cualquier garantía de comercialización y adecuación para ningún fin en particular.

Acerca de Alpega Group

Alpega Group es una empresa líder mundial de software SaaS de logística que ofrece soluciones modulares para cubrir todas las necesidades de transporte y complejidades logísticas. Con los mejores productos y avalada por su larga experiencia en el mercado, Alpega Group ha creado el único paquete de software escalable de extremo a extremo de la industria del transporte.

