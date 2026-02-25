Alpes Franceses 2030: renunció el director del comité organizador

"En la reunión ejecutiva celebrada el domingo 22 de febrero en Milán, el COJOP y las partes reconocieron la salida de su Director General, Cyril Linette", se lee en un comunicado emitido por el comité poco antes de una audiencia del Senado en París sobre la crisis de gobernanza que afecta a la organización olímpica francesa.

El COJOP ya se ha visto debilitado por la salida de tres ejecutivos en dos meses: la directora de operaciones, Anne Murac; el director de comunicaciones, Arthur Richer; y el presidente del Comité de Compensación, Bertrand Méheut.

En un comunicado, el COJOP elogió la labor de Linette, pero explicó que esta decisión "responde al deseo colectivo de dar un nuevo impulso al Comité Organizador mediante una gobernanza renovada, en un momento en que (...) comienza una nueva fase clave en la implementación operativa del proyecto".

"La prioridad colectiva sigue siendo la continuación del trabajo realizado al servicio del proyecto", insiste la nota de la organización, que desde el principio se ha visto marcada por luchas de poder político y tensiones con algunos actores regionales que se oponen al deseo de algunas autoridades parisinas de trasladar la experiencia de París 2024 a las regiones montañosas.

Pero el tiempo apremia: tras la cesión de la bandera olímpica de Milán-Cortina 2026 a los Alpes Franceses 2030, Francia entra ahora en el corazón de la organización y debe acelerar el ritmo si quiere estar a la altura de sus ambiciones en cuatro años.

(ANSA).