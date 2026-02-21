Alpes franceses afrontan agitación ante relevo de Milán-Cortina

MILÁN (AP) — Los organizadores de los Juegos Olímpicos de los Alpes Franceses 2030 trabajaron el sábado para dar un brillo positivo a su proyecto, que ya estaba en el calendario más ajustado de organización antes de verse sacudido por turbulencias internas.

Edgar Grospiron, el ex campeón olímpico de esquí acrobático que encabeza el comité organizador, afirmó: “Confiamos en nuestra capacidad para entregar estos Juegos en 2030 con un alto grado de excelencia”.

Los Alpes Franceses quedan oficialmente como los siguientes el domingo por la noche, después de la entrega formal de la bandera olímpica a sus autoridades deportivas y públicas en la ceremonia de clausura de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, que se celebra en Verona.

Horas antes, el comité organizador francés celebra una reunión de su junta directiva en medio de la tensión entre Grospiron y su director general, Cyril Linette, quien se perfila para ser la más reciente salida de un equipo que se puso en marcha hace apenas un año.

Grospiron reconoció la “turbulencia” el sábado en la tradicional conferencia de prensa olímpica del próximo anfitrión de los Juegos.

“Para que estos Juegos sean un éxito, sí necesitamos estabilidad, serenidad, continuidad, y el comité organizador lo necesita”, manifestó. “Queremos mostrárselo al mundo entero, pero también particularmente a los franceses, y estoy seguro de que realmente verán el valor de lo que hemos hecho”.

Los Juegos de Invierno de los Alpes Franceses —con el patinaje de velocidad destinado a celebrarse en el extranjero, en Turín, Italia, o en Heerenveen, en los Países Bajos, donde ya existen sedes— siempre han estado en el cronograma más apretado de cualquier Olimpiada moderna.

Suecia, rechazada otra vez

El esquema de una candidatura se armó apenas en 2023. En ese momento, el Comité Olímpico Internacional estaba en conversaciones con autoridades suecas que habían reactivado la propuesta de Estocolmo, la cual perdió una votación de sede en 2019 frente a la candidatura italiana para estos Juegos de Invierno que concluyen el domingo.

Impulsados por el entusiasmo de los preparativos para los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024, por parte de autoridades olímpicas locales y del presidente Emmanuel Macron —cuyo mandato termina el próximo año—, el COI y su entonces líder, Thomas Bach, volvieron a girar hacia Francia. Eso dejó un sabor amargo en Suecia.

Los miembros del COI confirmaron la victoria de los Alpes Franceses en París en su reunión en la víspera de los Juegos, lo que le dio al proyecto apenas 5 años y medio para prepararse.

“Sabemos, obviamente, que hay poco tiempo”, comentó Grospiron. “No solo el tiempo: el presupuesto también es ajustado. Pero sabemos que podemos hacerlo”.

Juegos de Invierno dispersos

Al igual que los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, los Alpes Franceses presentan una división entre los deportes de nieve en célebres estaciones de montaña y el patinaje en una ciudad sin nieve, el balneario de Niza, en la Riviera francesa.

El plan final de sedes, que ahora incluye la estación de esquí alpino de Val d’Isere, se confirmará en junio, cuando el COI decida la lista de deportes y pruebas.

Hasta entonces, un alto cargo de los exitosísimos Juegos Olímpicos de París, Étienne Thobois, está ayudando a estabilizar al equipo de los Alpes Franceses. La experiencia adquirida en París se perfila como clave para los próximos Juegos de Invierno.

“Eso también nos da la oportunidad de avanzar rápido”, señaló Grospiron, “y tener este ritmo que es el nuestro y estar listos a tiempo”.

