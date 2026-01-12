Alphabet alcanza US$ 4 billones en capitalización de mercado por primera vez

12 ene (Reuters) - Alphabet alcanzó el lunes una valoración bursátil de US$4 billones, ya que el mayor enfoque en la inteligencia artificial de la empresa matriz de Google disipó las dudas sobre su estrategia.

El gigante tecnológico superó el miércoles a Apple en capitalización bursátil por primera vez desde 2019, convirtiéndose en la segunda empresa más valiosa del mundo.

Estos hitos marcan un cambio notable en la confianza de los inversores en Alphabet, cuyas acciones se dispararon alrededor de un 65% en 2025, superando a sus competidores del grupo de élite de Wall Street, los llamados "Siete Magníficos".

Las acciones han subido otro 6% en lo que va de año.

El cambio se vio impulsado por el hecho de que la empresa disipó las preocupaciones de que hubiera dejado escapar una ventaja inicial en materia de IA al convertir una unidad de nube en un importante motor de crecimiento y al atraer una inversión tecnológica poco habitual de Berkshire Hathaway, de Warren Buffett.

Su nuevo modelo Gemini 3 también ha recibido críticas muy favorables, lo que ha intensificado la presión sobre OpenAI después de que GPT-5 dejara a algunos usuarios decepcionados. (Editado en español por Javier Leira)