Alphabet: La inversión podría duplicarse en 2026 y la nube crece con fuerza

Por Deborah Mary Sophia y Kenrick Cai

4 feb (Reuters) - Alphabet dijo el miércoles que el gasto de capital podría duplicarse este año, ⁠en otra agresiva subida del gasto ⁠por parte de la empresa matriz de Google, que profundiza sus inversiones para aliviar las limitaciones de capacidad informática y avanzar en la carrera de la inteligencia artificial (IA).

Se ⁠espera que ‌Alphabet ​y sus rivales tecnológicos inviertan colectivamente más de 500.000 millones de dólares en inteligencia artificial este año. ​Meta

aumentó la semana pasada la inversión de capital para el desarrollo de la IA este ‌año en un 73%, mientras que Microsoft

también informó ‌de un gasto de capital trimestral récord.

La agresiva ​expansión del gasto ocurre en un momento en el que los inversores están cada vez más preocupados por el rendimiento de las inversiones en IA. Sin embargo, Google ha sido capaz de mostrar un fuerte progreso en sus esfuerzos en materia de IA, y sus acciones se han disparado un 76% desde principios de 2025.

"Estamos viendo cómo nuestras inversiones e infraestructura en IA impulsan los ingresos y el crecimiento en todos los ámbitos", dijo el consejero ⁠delegado Sundar Pichai a los analistas en una conferencia telefónica el miércoles.

Los ejecutivos de Alphabet afirmaron que las inversiones ​en capacidad de computación de IA (servidores, centros de datos y equipos de red) eran fundamentales para los planes de la empresa de alcanzar un gasto de capital de entre 175.

000 y 185.000 millones de dólares este año, frente a los 91.450 millones de 2025. Según los datos recopilados por LSEG, los analistas esperaban que gastara una media de 115.260 millones de dólares este año.

Las acciones de Alphabet se ⁠mostraron volátiles en las operaciones fuera de horario, cayendo un 6% antes de recuperar la mayor parte de ​las pérdidas y cotizar con un descenso de apenas un 1%, mientras los inversores sopesaban el aumento del gasto frente al incremento de los ingresos y los beneficios, que superaron las expectativas en el trimestre de diciembre.

En concreto, el ‍negocio de la nube de la empresa registró un crecimiento espectacular en el cuarto trimestre, que finalizó en diciembre, con un aumento del 48% hasta alcanzar los 17.700 millones de dólares, superando las expectativas de los analistas. Esto supuso el ritmo de crecimiento más rápido en más de cuatro años.

"Hemos tenido limitaciones de suministro, incluso aunque hayamos aumentado ​nuestra capacidad", dijo Pichai. "Obviamente, nuestro gasto en capital este año está orientado hacia el futuro".

Pichai afirmó que esperaba que Alphabet se enfrentara a continuas limitaciones de capacidad durante el año.

(Información de Deborah Sophia en Bangalore y Kenrick Cai en San Francisco; edición ‍de Pooja Desai, Sayantani Ghosh y Matthew Lewis; edición en español de María Bayarri Cárdenas)