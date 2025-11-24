Alphabet se acerca a valoración de US$4 billones por mayores ganancias impulsadas por la IA

24 nov (Reuters) - Alphabet se acercaba el lunes a una valoración de mercado de 4 billones de dólares, a punto de convertirse en la cuarta empresa que entra en ese exclusivo club, en un momento en que la matriz de Google se beneficia de un repunte impulsado por la inteligencia artificial.

Las acciones de la empresa subían más de un 5% hasta alcanzar un máximo histórico de 315,9 dólares, lo que supone una capitalización bursátil de 3,82 billones de dólares. En lo que va de año, las acciones han subido casi un 70%, superando con creces a sus rivales de inteligencia artificial Microsoft y Amazon.com.

Nvidia, Microsoft y Apple han alcanzado anteriormente una valoración de 4 billones de dólares. Actualmente, sólo Nvidia y Apple permanecen en la lista.

La subida refleja un sorprendente cambio de actitud hacia Alphabet después de que algunos inversores temieron que la empresa hubiera perdido su ventaja en IA frente a OpenAI tras el lanzamiento en 2022 de ChatGPT, a pesar de que inventó gran parte de la tecnología subyacente a la IA generativa.

Alphabet ha recuperado el impulso este año convirtiendo su negocio en la nube en un motor de crecimiento clave, atrayendo a Berkshire Hathaway de Warren Buffett como inversor y obteniendo buenas críticas iniciales por su nuevo modelo Gemini 3.

Sin embargo, este hito puede avivar los temores sobre las crecientes valoraciones que, según advierten algunos líderes empresariales, han desvinculado los movimientos del mercado de los fundamentos de las empresas, desatando la preocupación de que se produzca una burbuja que recuerde al auge de las puntocom en la década de 1990.

Una oleada de acuerdos circulares en los que participan OpenAI y Nvidia -dos de las empresas en el centro del auge de la IA- también ha amplificado los temores.

Aun así, los analistas creen que Google está bien posicionada en la carrera de la IA, gracias a su fuerte flujo de caja, chips propios que sirven de alternativa a los caros procesadores de Nvidia y un extenso negocio de búsquedas en Internet que ya se está beneficiando de la integración de la IA. (Reporte de Zaheer Kachwala y Aditya Soni en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)