Alphabet sube después de que Berkshire compra una participación de US$4.900 millones

Por Niket Nishant y Aditya Soni

17 nov (Reuters) - Las acciones de Alphabet subían más de un 5% el lunes, luego de que la nueva participación de Berkshire Hathaway supuso un respaldo a las apuestas del gigante tecnológico en inteligencia artificial (IA), en una de las más recientes inversiones grandes del conglomerado bajo el liderazgo de Warren Buffett.

La compra en septiembre de 17,85 millones de acciones de Alphabet -por valor de unos US$4.930 millones- también supuso una rara apuesta tecnológica de Berkshire, famosa por su aversión a las empresas que Buffett ha dicho que no puede entender ni predecir.

El multimillonario inversor lleva mucho tiempo comparando a Apple, la mayor participación de Berkshire, con una empresa de productos de consumo.

El voto de confianza coincide con un ánimo general cauto sobre la tecnología, con varios líderes empresariales y expertos que advierten de que el frenesí de la IA que impulsa los precios de las acciones tecnológicas ha desligado las valoraciones de los fundamentos, y que los beneficios que entreguen los cientos de miles de millones de gasto en centros de datos siguen siendo inciertos.

El Roundhill Magnificent 7 ETF, que sigue a los mayores valores tecnológicos, como Nvidia, Microsoft y Alphabet, apenas ha variado desde septiembre, tras superar al índice de referencia S&P 500 durante gran parte del año.

ALPHABET BRILLA ENTRE LOS "SIETE MAGNÍFICOS"

Sin embargo, Alphabet ha sido un valor atípico, ya que sus acciones han subido casi un 14% en lo que va del trimestre de diciembre, convirtiéndose en el valor de los "Siete Magníficos" con mejor desempeño del año, con una ganancia del 46%.

La empresa también cotiza a un múltiplo más bajo, unas 25 veces las estimaciones de beneficios a 12 meses vista, en comparación con las 29 veces de Microsoft y las casi 30 veces de Nvidia, la favorita de Wall Street.

Varios analistas dicen que Alphabet ocupa una posición de liderazgo en IA gracias a sus crecientes inversiones en infraestructura, la adopción temprana de herramientas de búsqueda de IA y un negocio publicitario masivo que puede financiar su enorme inversión en centros de datos.

Según las primeras operaciones, Alphabet añadiría unos 160.000 millones de dólares a su valor de mercado, si se mantienen las ganancias.

El movimiento de Berkshire, divulgado en una presentación el viernes, también atrajo el interés de los operadores minoristas, lo que llevó a Alphabet a situarse entre los tres valores de mayor tendencia en la plataforma de inversores Stocktwits.

La cartera de acciones de la empresa sigue estando muy inclinada a los servicios financieros, que representaban el 36,6% de las participaciones en septiembre, según Morningstar. (Reporte de Niket Nishant y Aditya Soni en Bengaluru; editado en español por Ricardo Figueroa)